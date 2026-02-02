響應世界癌症日 醫護400公里北高單車行

（中央社記者陳婕翎台北2日電）響應世界癌症日，癌症希望基金會啟動3天400公里台北、高雄雙城自行車騎行，醫護、志工車隊自北市府出發，繞行101大樓，在各界祝福下正式啟程，盼陪伴癌友家庭走過復原之路。

癌症希望基金會今天在台北市政府前廣場，啟動北高雙城自行車騎行活動，基金會董事長莊國偉表示，這次世界癌症日北高騎行挑戰不是一場競速活動，而是一場陪伴行動，由基金會副董事長羅盛典發起，動員許多癌症醫護團隊共襄盛舉。

3天號召近百名醫護人員與志工參與，其中8名勇士，包含醫護人員、車友等，將3天全程參與。莊國偉說，國內外研究顯示，規律且適切運動有助癌後恢復、減輕疲憊感，並協助癌友重建生活節奏。癌症希望基金會自2022年起推動「癌後健康促進培力計畫-運動處方」。

癌症已連續43年高居台灣10大死因之首，政府推動「預防、篩檢與早期介入」為核心的國家癌症防治政策，逐步將癌症視為可長期共處的慢性疾病。衛生福利部次長莊人祥說，2018至2022年全癌症5年存活率達62.9%，較2007至2011年的53.2%，增加9.7%存活率。

莊人祥說，隨著癌症存活率的提高，未來重點應放在如何幫助癌友在治療後維持健康的生活型態；「我自己也是癌友」，幸運的是，妻子是資深護理師，彼此共同面對挑戰，治療醫院就在住家附近，全家人的支持，幫助他度過最艱難的時期。

莊人祥回顧2024年，他曾住院7次，醫院為配合他的生活，安排每週四、五進行化療，週末休息，週一就能正常上班；「這樣的貼心安排，讓我能夠看起來像每天都有上班」，這背後是家庭和社會給予巨大支持。

此外，莊人祥表示，為幫助更多癌友，國民健康署與105家醫院合作，建立癌症資源中心；癌症希望基金會也建立台灣癌症資源網，提供一站式抗癌資源服務，「顧身體、找資源、顧心靈、放輕鬆、挺家屬、保權益」等6大服務，目的是協助癌症家庭順利回歸社會。

「我今天會陪伴癌友騎一段」，莊人祥陪伴HOPE車隊自台北市政府前出發，繞行台北101大樓。最後車隊在眾人歡送下正式啟程，展開橫跨400多公里的挑戰之旅。（編輯：吳素柔）1150202