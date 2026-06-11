響應世界自行車日 永慶房屋接力飛輪展現團隊向心力

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作為連續10年獲得運動部「運動企業認證」的房仲品牌，永慶房屋持續推動健康職場，鼓勵同仁養成規律運動習慣。近日更特別響應運動部全民運動署「2026世界自行車日－企業室內飛輪競賽」，舉辦快閃「室內飛輪接力賽」，吸引不少同仁利用工作空檔提升日常運動量，掀起一波飛輪熱潮。

快閃飛輪接力賽 永慶展現企業活力

永慶房屋「室內飛輪接力賽」自6月3日正式展開，參與同仁利用工作空檔自由挑戰，首日僅半天時間就成功接力累積近100公里！永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋身為運動企業，重視員工的健康、幸福，感謝運動部邀請永慶響應，讓永慶同仁在工作中可以一起動起來，活動筋骨、舒緩緊繃的肌群，讓身心健康又有活力！

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響應聯合國「世界自行車日（World Bicycle Day）」，運動部今年首度舉辦「2026世界自行車日－企業室內飛輪競賽」，以120小時馬拉松式接力騎乘為主軸，鼓勵員工合作累積騎乘里程；包含永慶房屋在內，共19間獲得「運動企業認證」之企業皆熱情參與，透過兼具趣味與挑戰的競賽形式，提升員工運動參與度，展現企業活力與健康職場文化。

體育精神落實職場 團隊共戰提供高品質服務

永慶房屋長期將體育精神融入企業文化，並透過實際行動深化團隊合作理念。每年舉辦籃球、羽球、壘球三大運動賽事，培養團隊默契、凝聚向心力，讓分工合作的觀念自然落實於日常工作中。而值得一提的是，「團隊共戰」不只是企業文化，更是永慶房屋服務模式的重要核心。

塗振宏協理說明，房仲服務流程涵蓋物件開發、客戶經營、帶看解說、議價協調等，需要不同專才共同協作，才能提供更完整、有品質的服務。永慶房屋長期推動團隊合作與專業分工，不同門店與經紀人員透過資源共享、跨區協作，共同完成客戶服務，不僅能提升服務效率與精準度，也讓消費者享有更即時、更完善的購售屋體驗。

這樣的團隊運作模式，也顛覆外界對業務工作必須單打獨鬥的既有印象。在永慶房屋，每一筆成交背後都凝聚著團隊的專業與努力，提升整體服務品質的同時，也讓同仁能在團隊後盾支持下發揮所長，共同創造更好的服務成果與職涯發展機會。

永慶持續擴大徵才，把「團隊互助」的精神真正落實在職場中！（永慶房產集團提供）

人機協作 AI成為最佳神隊友

永慶房屋的團隊合作不僅展現在同仁之間，也延伸至永慶業務與AI的協作分工。隨著科技發展，永慶房屋持續導入創新工具提升服務效能，讓經紀人員擁有如同專屬助理般的智慧支援系統。

近年永慶房屋推出「永慶AI智能教練」， AI可根據案件進度、客戶需求及服務情境，主動提供下一步服務建議，協助經紀人員快速掌握每日工作重點，將時間與心力投入最關鍵的服務環節。對於業務新人而言，則更像是一位24小時在線的資深教練，幫助掌握服務節奏、推進案件進度，降低摸索時間並提升工作效率。

透過「人員專業分工」與「AI智慧輔助」的雙軌合作模式，永慶房屋打造出人機協作的新型服務流程。經紀人員專注客戶需求理解與專業溝通；AI則負責資訊分析與工作提醒，在服務上發揮最大優勢。

永慶打造幸福職場 持續徵才ING

永慶房屋致力打造更健康、幸福的職場環境，透過運動比賽培養默契及凝聚力，把「團隊互助」的精神真正落實在職場中！目前永慶房屋正朝目標雙北地區350店穩健邁進，徵才更是不間斷，除了提供業務新人前12個月每月6萬收入保障，還搭配「彈性工作8小時」、「月排休最高10天」等福利制度，讓同仁在拚高薪的同時，也有充足時間享受生活。歡迎社會新鮮人、轉職者及重視生活品質的夥伴加入永慶房屋的行列。

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