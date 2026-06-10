響應世界自行車日 永慶房屋飛輪接力賽首日踩出近100公里

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CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

持續推動健康職場文化，連續10年獲得運動部「運動企業認證」的永慶房屋，為鼓勵長時間久坐的總部同仁養成規律運動習慣，特別響應運動部「2026世界自行車日－企業室內飛輪競賽」，舉辦快閃「室內飛輪接力賽」，吸引不少同仁走出座位、起身運動，利用工作空檔提升日常運動量，掀起一波飛輪熱潮。

室內飛輪接力賽6月3日正式展開，參與同仁利用工作空檔自由挑戰，並在挑戰首日、半天時間就成功接力累積騎出近100公里。永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋身為運動企業，重視員工的健康、幸福，感謝運動部邀請永慶響應「2026世界自行車日－企業室內飛輪競賽」，讓永慶同仁在工作中，可以一起動起來！活動筋骨、舒緩緊繃的肌群，讓身心健康又有活力。

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本次競賽以120小時馬拉松式接力騎乘為主軸，鼓勵員工合作累積騎乘里程。透過兼具趣味與挑戰的競賽形式，提升員工運動參與度，也進一步凝聚團隊向心力，展現企業重視健康促進與團隊合作的精神。塗振宏表示，房仲服務涵蓋物件開發、客戶經營、帶看解說、議價協調等多項專業環節，需要不同專長的人才共同協作，才能提供完整且高品質的服務。

塗振宏分享，在永慶房屋，每一筆成交背後都凝聚著團隊成員的共同努力與專業協作。透過共享資源、互相支援的合作機制，提升整體服務品質，也讓同仁能在團隊後盾支持下發揮所長，共同創造更好的服務成果與職涯發展機會。

永慶房屋表示，長期致力打造健康、幸福的職場環境，透過運動比賽培養默契及凝聚力，把「團隊互助」的精神真正落實在職場中，打造團隊合作的職場文化。目前持續徵才不間斷，朝目標雙北地區350店穩健邁進，更提供業務新人前12個月每月6萬收入保障，搭配「彈性工作8小時」、「月排休最高10天」等福利制度，讓同仁在拚高薪的同時，也有充足時間享受生活。歡迎社會新鮮人、轉職者及重視生活品質的夥伴加入行列。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

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