



惠來醫療體系響應衛福部健康台灣政策，旗下惠來醫療社團法人宏仁醫院、常春醫院、東華醫院聯手打造在宅急先鋒團隊，過去一年半執行逾400件「在宅急症」案例，近日更加入為期5年的衛福部「健康台灣深耕計畫」，打造行動醫療車及添購移動式醫療器材，為基層醫療團隊升級！

宏仁醫院總院長王斯弘指出，衛福部在宅急症照護計畫去年7月開始在全國試辦，改變醫療現場，讓病人可以在家治病，由醫護團隊上門照料，初期以需打抗生素的肺炎、尿路感染、軟組織感染等症狀為主。

廣告 廣告

響應健康台灣 惠來醫療聯手打造在宅急先鋒團隊

王斯弘說，團隊收案400件乍聽不多，但比照全國一年約3千人次案例，已累積相對豐富經驗，也更清楚，在宅醫療關鍵仍在優化醫護人力、引入智慧醫療，因此今年7月團隊由東華醫院主提方案結盟61個單位，透過團體戰要升級目前的在宅醫療網。

今天惠來醫療體系邀集縣內合作的長照機構、護理之家，共同簽署「健康台灣深耕計畫」合作書，宣誓一起打造健康台灣，建構更完善的基層醫療網絡，強化在宅醫療轉銜照護及共同照護資訊平台，讓更多民眾受惠。

計畫主持人、東華醫院行政副院長陳家鈞說，這次的計畫主軸，包括優化醫療工作條件、人才培訓、智慧醫療導入及推動社會責任，讓醫療永續紮根基層，希望打造更好的工作環境，留住更多優秀的醫護人才。

東華醫院院長張國翊憂心指出，超高齡、少子化社會現象，都加重健保負擔，「活得更健康」將成為未來顯學，而地區醫院深耕社區醫療，就是建構民眾預防醫學的第一道防線，也是民眾生病的第一道靠山，這次計畫添購移動式X光機、移動式超音波、行動醫療車等器材，期盼強化基層醫療量能。

更多新聞推薦

● 立院三讀《詐防條例》修正 詐欺門檻金額達100萬最重關10年 內政部：儘速完成配套