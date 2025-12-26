響應全國客家日 民進黨策展宣示母語復振不退場

（記者陳志仁／台北報導）為響應 12 月 28 日「全國客家日」，並紀念「還我母語運動」的重要歷史意義；民進黨今（26）日舉辦「DPP挺你・尋回語言的光」策展記者會，透過文學朗誦、音樂演唱與藝術策展等多元形式，呈現客家語言文化的深厚底蘊與世代傳承力量，展現對母語復振的堅定支持。

圖／民進黨今（26）日舉辦「DPP挺你・尋回語言的光」策展記者會。（民進黨提供）

民進黨副秘書長何博文表示，現場詩人以客語朗誦作品深深觸動人心，他也特別以客家話向來賓問候，強調語言應當一代傳一代，承載文化記憶、理念與價值；看到愈來愈多年輕世代投入客家語言與文化行列，讓他更加確信母語復振的未來充滿希望。

客家詩人暨音樂創作者羅思容分享「文學是語言的 DNA，也是一個翅膀」，能帶領人們穿越時空、飛向想像的邊界；她提及 1950 年苗栗青年詩人羅浪所寫下的〈白雲之歌〉，即使歷經時代變遷，仍持續向當代傳遞對家鄉的深情與守護，也提醒，「今日所擁有的自由、民主與文化成果，來自無數前輩的付出」，期盼客家文化能永續傳承、持續發光。

何博文指出，民進黨執政以來，系統性推動客家文化政策，包括成立客家委員會、客家電視台與講客電台，並整合全國客庄力量，深化語言與文化扎根工作；賴清德總統上任後，延續蔡英文前總統對族群平權與文化多樣性的重視，提出「客家六箭」政策方向，讓客家政策實際落實於生活之中。

何博文強調，語言是文化的根本，民進黨推動修法將客家語提升為國家語言，讓客語能在公共場域中被自在使用，真正落實語言平權；未來民進黨仍將站在客家語言與文化傳承的第一線，結合政策推動與文化創作，讓母語不只是制度上的保障，更能在生活中被聽見、被使用、被珍惜。

民進黨客家事務部主任黃駿翔說，本次「DPP挺你・尋回語言的光」策展即日起展出至 2026 年 1 月 26 日，地點位於「好人好室 X 七二劇場」咖啡廳；邀請社會大眾一同走進展場，一同感受語言的光，為母語傳承接力前行。

