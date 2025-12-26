響應全國客家日 民進黨辦「尋回語言的光」策展宣示母語復振立場 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

為響應12月28日「全國客家日」，並紀念「還我母語運動」的重要歷史意義，民主進步黨今（26）日舉辦「DPP挺你・尋回語言的光」策展記者會，透過文學朗誦、音樂演唱與藝術策展形式，展現客家語言文化的深厚底蘊與世代傳承的力量，也再次宣示民進黨長期站在母語復振與族群平權第一線的立場。

民進黨副秘書長何博文出席記者會時表示，對於本次策展作品及多位詩人以客語朗誦作品深受感動，並特別以客家話向現場來賓問候。他指出，語言本就應該一代傳一代，承載文化底蘊、理念與價值，看到愈來愈多年輕世代投入客家語言與文化行列，讓他對母語復振的未來更加充滿信心。

記者會中，客家詩人暨音樂創作者羅思容分享，文學是語言的DNA，也是帶領人們飛向想像邊界的翅膀。她提及1950年苗栗一位青年詩人所創作的〈白雲之歌〉，該名詩人正是其父親羅浪。這首作品歷經時代變遷，仍不斷向年輕世代傳遞對家鄉的深情與守護。

羅思容以詩意語言描繪白雲在高天守望家園、傾聽年輕世代對自由與理想的歌唱，並提醒今日所擁有的自由、民主與文化光景，皆是無數前輩前仆後繼、付出犧牲所換來的成果。

何博文進一步指出，民進黨自執政以來，始終重視客家文化與語言傳承，成立客家委員會、客家電視台、講客電台等公共資源體系，系統性推動客家政策，並結合各地客庄力量深化文化扎根。賴清德總統上任後，政府延續蔡英文前總統對族群平權與文化多樣性的重視，提出「客家六箭」政策方向，讓客家政策落實於生活日常，使客家族群能更有自信地生活。

何博文也指出，語言是文化的根本。民進黨推動相關修法，正式將客家語列為國家語言，使客家話能在公共場域中自在使用，落實語言平權。他肯定本次策展以詩詞與圖像的藝術形式，鞏固族群認同，並對年輕世代以朗誦與創作回應母語的行動深表感動。

民進黨客家事務部主任黃駿翔表示，「DPP挺你・尋回語言的光」策展將展出至2026年1月26日，地點為「好人好室 X 七二劇場」咖啡廳，邀請社會大眾一同走進展場，感受語言的力量，為母語傳承接力前行。

照片來源：民進黨辦公室

