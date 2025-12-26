響應全國客家日 民進黨「DPP挺你・尋回語言的光」 以文學與音樂照亮傳承母語之路。民進黨提供

為響應12月28日「全國客家日」，並紀念「還我母語運動」的重要歷史意義，民進黨26日舉辦「DPP挺你・尋回語言的光」策展記者會，透過文學朗誦、音樂演唱與藝術策展形式，展現客家語言文化的深厚底蘊與世代傳承的力量，也再次宣示民進黨長期站在母語復振與族群平權第一線的堅定立場。

民進黨副祕書長何博文表示，對於本次策展作品以及現場多位詩人朗誦客語作品深受感動。他特別以客家話向現場來賓問候，並強調語言本就應該一代傳一代，承載文化底蘊、理念與價值。看到許多年輕世代投入客家語言與文化的行列，令他感到十分欣慰，也更加確信母語復振的未來充滿希望。

記者會中，客家詩人暨音樂創作者羅思容深情分享，「文學是語言的DNA，也是一個翅膀」，能帶領人們穿越時空、飛向想像的邊界。她提及1950年苗栗一位青年詩人所寫下的〈白雲之歌〉，而這位青年詩人正是其父親羅浪。

她說，這首作品即使歷經時代變遷，仍持續向當代年輕世代傳遞對家鄉的深情與守護。她以詩意語言描繪白雲在高天守望家園、傾聽年輕世代對自由與理想的歌唱，也提醒今日所擁有的自由、民主與文化光景，是無數前輩前仆後繼、流血流汗所換來的成果，期盼客家文化能夠持續發揚、永不熄滅。

何博文指出，民進黨自執政以來，始終高度重視客家文化與語言傳承，不僅成立客家委員會、客家電視台、講客電台等，透過公共資源系統性推動客家政策，並結合全國各地客庄力量，深化文化與語言的扎根工作。賴清德總統上任後，政府延續蔡英文前總統對族群平權與文化多樣性的重視，提出「客家六箭」政策方向，讓客家政策不只是口號，而是實際落實於生活日常之中，使客家族群能夠更加驕傲、自信地生活。

何博文也強調，語言是文化的根本。民進黨執政以來，推動相關修法，將客家語正式提升為國家語言，使客家話在各種公共場域中皆可自在使用，真正落實語言平權。他並肯定本次展覽透過詩詞、圖像用藝術呈現，鞏固客家群族認同的力量，對年輕世代以朗誦與創作回應母語的行動深受感動。

何博文強調，未來民進黨仍將站在客家語言與文化傳承的第一線，結合政策推動與文化創作，讓母語不只是制度上的保障，更能在生活中被聽見、被使用、被珍惜。

民進黨客家事務部主任黃駿翔說，本次「DPP挺你・尋回語言的光」策展將展出為期一個月，至2026年1月26日止，誠摯邀請社會大眾走進「好人好室 X 七二劇場」咖啡廳，一同感受語言的光，為母語傳承接力前行。

