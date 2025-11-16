響應全民健走日 嘉義市千人健走鐵馬道

嘉義市府衛生局響應全民健走日在「嘉油鐵馬道」舉辦健走活動／嘉義市府提供





響應「11月11日全民健走日」，嘉義市府衛生局昨（15）日於「嘉油鐵馬道」舉辦「健走鐵馬道，健康嘉義到，代謝症候群OUT！」活動，邀請嘉義市民、轄內多家醫療院所及糖尿病病友揪團參與，吸引逾千名民眾熱情響應，眾人從志航國小出發，沿著嘉油鐵馬道活力健行，洋溢著滿滿健康與幸福的氛圍，展現嘉義市的活力與朝氣。

嘉義市府衛生局響應全民健走日在「嘉油鐵馬道」舉辦健走活動／嘉義市府提供

嘉義市副市長林瑞彥表示，根據衛生福利部113年國人十大死因統計，超過半數死因與慢性疾病相關，而代謝症候群正是許多慢性病的前兆。現代人普遍因生活忙碌、飲食不均、缺乏運動與壓力過大，導致代謝功能失衡。呼籲市民從「規律運動」與「均衡飲食」做起，積極參與衛生局的健康推廣活動，養成良好生活習慣，遠離慢性病威脅。

廣告 廣告

衛生局局長廖育瑋說明，代謝症候群是身體代謝失衡的警訊，常伴隨腹部肥胖、血壓偏高、血糖及血脂異常等問題，若有三項以上指標超標，即屬高風險族群。研究顯示，代謝症候群會大幅提升罹患心血管疾病、中風及第二型糖尿病的風險，外觀看似正常體型的人也可能潛藏風險，而「改善生活型態」是最有效的預防關鍵。

「嘉油鐵馬道」為中油舊鐵道改建，沿途綠蔭夾道、景致宜人，充滿人文與自然風情，是市民最喜愛的運動休閒路線。今日健走路線全長3.5公里，以「代謝症候群防治」為主題，特別邀請嘉義市健康醫院及衛生所於健走途中設置健康宣導與衛教攤位，讓民眾在健走過程中邊走邊學，輕鬆吸收健康新知，寓教於樂。

本次活動以輕鬆、有趣的健走方式推廣健康觀念，衛生局結合醫療院所的專業指導，協助民眾了解代謝症候群的危險因子與預防作為。衛生局呼籲市民落實每日運動30分鐘、少油少糖飲食、維持理想腰圍，並定期接受健康檢查，共同守護健康。

更多新聞推薦

● 黃國昌質疑三接工程總預算增加未提報立院 中油：均依預算相關程序辦理