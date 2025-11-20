響應全球升溫不超過1.5°C 桃園32家企業獲市府表揚

桃園企業1.5°C論壇暨授證儀式。圖：環保局提供

桃園市環保局18日在桃園市立圖書館總館舉辦「桃園企業1.5°C論壇暨授證儀式」，市長張善政也親自出席授證儀式，表揚包含鴻海精密、遠東新世紀、躍登科技等32家企業，張善政肯定在地企業推動減碳、能源轉型及碳管理制度化，展現對全球升溫不超過1.5°C的行動承諾。

桃園在地企業推動減碳、能源轉型及碳管理制度化，展現對全球升溫不超過1.5°C的行動承諾。圖：環保局提供

論壇中邀集各界永續專家、產業領袖與政府代表，從全球趨勢、城市行動、到企業實踐三個層面，共同探討如何在1.5°C的目標下，找到台灣產業與城市並進的永續路徑。並邀請鴻海集團環保長洪榮聰與遠東新世紀副總經理沙益民分享科技如何成為實現淨零的實際力量並在轉型浪潮中保持韌性，將碳風險轉化為價值創新的新動能。

桃園市環保局長顏己喨。圖：環保局提供

環保局長顏己喨隨後在「桃園企業1.5°C論壇」中表示，桃園是全國製造業核心重鎮，市府在淨零轉型的策略上以政策引導、人才培育、企業輔導與資訊整合展現行動力。不僅建置碳中和資訊平台，提供法規、減碳資源與盤查課程；並積極培訓綠領人才，目前環保局已辦理37場綠領人才訓練、培育1692名碳管理專才，成為企業減碳的重要後盾。

顏己喨進一步說明，桃園於2022年發布2050淨零路徑，並設定2030年減碳50%目標。市府以跨局處模式每兩月滾動檢討，將能源轉型、氣候調適與減碳納入政策制定與預算編列的評估程序中。2024年全市排放量較2014年減少22.74%、約800萬噸，不僅優於淨零路徑進度，也已有超過八成企業提送自主減量計畫。

環保局表示，桃園是全國唯一連續兩年獲國際碳揭露計畫（CDP）A級肯定的城市，顯示桃園在氣候治理、減碳行動及永續發展上均達國際標準。未來將持續以制度化治理與企業參與為雙核心，與產業共同邁向2030減碳50%與2050淨零的城市目標。

