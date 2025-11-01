響應公益從「投」開始 參與日立冷氣《夢想成徵計畫》網路投票抽最新除濕機！

圖▲日立冷氣《夢想成徵計畫》入圍團體名單。(圖/日立冷氣提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

首屆夢想成徵計畫收穫了滿滿感動與迴響，今年，日立冷氣再度號召全台，舉辦「2025 第二屆夢想成徵計畫」，期盼讓更多夢想被守護、讓希望在台灣更多角落溫暖綻放。剛落幕的第一階段徵選期間，吸引了來自偏鄉學校、社福機構、地方文創組織…等各類團體，累計徵得多組精彩提案！而從中脫穎而出的五組入圍團體，也將邁入後續的網路投票階段以及面審環節，一同爭取日立冷氣提供的免費空調安裝機會！

承載著更多的期待與使命 夢想即將成為真實風景！

今年的五組團體，將在公開投票階段接受大眾的支持，也讓社會看到「夢想不是遙不可及的遠方，而是可以真正感受的力量！」

此次入圍團體名單：

1.社團法人中華民國輪椅體育運動舞蹈協會、 2.社團法人臺南市心智障礙關顧協會

3.社團法人臺灣漂泊少年靠岸協會、4.財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立善牧中心、 5.財團法人高雄市私立慈德育幼院、(排序按提案單位第一個字筆畫順序) 。

投票就是響應公益！你也能成為夢想的見證推手

即日起至 2025/12/15，於《日立冷氣夢想成徵計畫》活動官網，民眾可透過每日投票，來支持入圍團體之計畫。（同一 LINE 帳號每天限投乙票）

藉助社群傳播發酵與網路投票擴散，以實際行動支持入圍團體！票選最終結果也將結合專業評審團之面審評分，決定最終獲選的夢想成徵計畫！與日立冷氣一同攜手合作完成夢想藍圖。

日立冷氣為鼓勵更多民眾參與投票及關注公益，同時也在官方粉絲團【日立冷氣Hitachi Cooling & Heating Taiwan】加碼祭出線上抽獎活動，為力挺公益再添一臂之力！只要您熱情參與投票，憑投票截圖並完成活動指定步驟，就有機會獲得最新日立除濕機、賣場禮券等大獎！

用幸福溫度守護這片土地，讓美好持續流轉

日立冷氣始終以「珍愛地球、深耕台灣」為核心願景，相信空調不只是民生用品，更能成為傳遞幸福的關鍵橋樑。第二屆《夢想成徵計畫》再次以公開徵件的形式展開，不僅投入更多資源，更是一場與在地攜手深耕的美好旅程。從弱勢協助、教育推廣、到在地文化傳承延續，每一份提案背後，都蘊藏著無數人的期盼與努力。

日立冷氣希望以自身力量拋磚引玉，透過徵件平台凝聚眾人力量，同時也不斷用實際行動，落實取之於社會、用之於社會的品牌初心。除了最終優勝團體將獲得空調設備與安裝服務，讓夢想場域得以完整實現 ; 同時，也額外贈與所有入圍團體──每團各三台日立除濕機 RD-14FJ、鼓勵並支持大家繼續勇敢追夢。日立冷氣期盼將最清新、最舒適的好空氣傳遞到台灣更多角落，也期許在未來，持續透過具體行動，為台灣留下更多幸福與希望的故事！

2025日立冷氣夢想成徵計畫投票正式開始

活動網址：https://www.twhitachiaircon.com/2025dream/

即日起～2025/12/15，進入活動網站並點擊「立即投票」➔ 登入 LINE 帳號，選擇你支持的計畫並點擊投票 ➔ 截圖「投票完成畫面」➔ 在【日立冷氣Hitachi Cooling & Heating Taiwan】粉絲團抽獎活動貼文留言區，貼上截圖即完成參加步驟。

主辦方日立冷氣將於留言處截圖中，抽出 6 位幸運粉絲獲得好禮：日立除濕機（RD-300HC）×1 名、全聯福利中心 500 元禮券 ×5 名、同一 LINE 帳號每天皆可投票乙次、可天天投票，並用不同截圖重複參加活動，中獎機會越高。