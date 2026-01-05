響應公益捐血 中嘉寬頻|新視波提供物資回饋低收入戶

《圖說》活動現場贈送實用好禮。〈主辦單位提供〉

【記者葉柏成/新北報導】中嘉寬頻｜新視波攜手金樹機構日前於秀朗橋下尖山晚渡園區辦理「福聚在地・善行共好」公益宣導活動，結合在地捐血行動進行相關服務資訊宣傳，將實用資源帶入社區，深化在地連結。逾千名民眾不管男女老少，頂著10度低溫，在寒風中等待捐出熱血，希望可以盡一己之力，響應這項行之有年的捐血活動，回饋社會需要幫助的各個角落，熱情令人動容，

中嘉寬頻｜新視波資深經理許巧妮表示，透過與公益團體合作辦理在地宣導活動，持續將服務資訊帶進社區，讓「福聚在地・善行共好」的理念，化為貼近生活的實際行動，陪伴家庭穩定連結社會、共享在地資源，更不忘要現場宣導媒體識讀正確觀念，推廣『你搞懂了沒』網站，要讓民眾可以深入了解媒體識讀，在年關之前，學會遠離假訊息，安心過年。

《圖說》現場鼓勵民眾多多使用 CH3 公用頻道及「新北生活台」YouTube 頻道。〈主辦單位提供〉

她指出，活動共出動了6台捐血行動車，單日吸引超過1000人以上參與捐血行動，中嘉寬頻｜新視波除了提供物資回饋之外，現場更分享115年度低收入戶回饋資訊，只要設籍於新北市中和區及永和區符合低收入戶資格的家庭就可申請免費收看數位有線電視及免費20M網路使用服務，協助符合資格的家庭穩定收視與網路資源，維持日常資訊連結，減輕生活負擔。

《圖說》中嘉寬頻｜新視波提供中永和地區低收入戶免費裝機。〈主辦單位提供〉

活動現場也鼓勵民眾多多使用 CH3 公用頻道及「新北生活台」YouTube 頻道，透過傳媒以及新媒體資訊管道來了解地方公共議題及在地生活訊息、公共服務內容等相關資訊。此外，現場也提供新視波門市服務資訊，讓有需求的民眾可就近前往門市洽詢，進一步了解低收入戶相關優惠方案、申辦流程，以及其他有線電視與網路服務內容，強化後續諮詢與服務銜接的便利性。