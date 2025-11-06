響應卓榮泰 劉世芳率替代役男吃刈包挺國產豬

內政部長劉世芳今天下午率替代役男吃刈包，呼籲民眾支持國產豬。（王千豪攝）

全台豬肉禁令解除，今（6）天中午起可運送、明天零時恢復屠宰拍賣。行政院長卓榮泰上午在行政院會上喊話國人用行動支持國產豬，熱情享用滷肉飯、肉圓、小籠包等美食，為豬農度過生計上的難關。內政部長劉世芳下午特地率替代役男吃刈包，響應卓榮泰。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，劉世芳於記者會前特地邀請內政部次長馬士元、消防署長蕭煥章、役政署長沈哲芳，以及替代役男吃刈包，她還特地詢問現場有無役男吃素，在確認無人吃素後，邀請眾人咬一口刈包，並呼籲國人一起支持國產豬。隨後，才正式舉行記者會。

