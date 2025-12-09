響應友善家庭 Coupang物流中心津貼升級

▲酷澎物流中心福利津貼部分含括祖父母等二等親屬，陪伴員工及至親面對人生的重要時刻。（圖／酷澎提供）

[NOWnews今日新聞] 美商酷澎（Coupang）持續擴大在台投資，全面升級物流中心軟硬體設施，致力打造健康、安全、具長期發展潛力的工作環境。酷澎以「全方位家庭關懷」為核心，將員工福利延伸至二等親，無論是父母與岳父母花甲之喜、手足婚嫁等人生重要時刻，酷澎皆提供貼心津貼，陪伴員工與家人共享幸福。



響應勞動部鼓勵企業推動友善家庭職場與工作生活平衡，酷澎積極協助物流員工建立新家庭，提供結婚津貼，祝福不僅延伸至員工本人，也包括配偶的兄弟姊妹及員工子女婚禮，讓每個家庭的重要時刻都能感受到公司的溫度。此外，酷澎重視新生命的到來，物流員工或其配偶生產可領取生育津貼。



育有9個月大孩子的張姓物流員工分享：「酷澎的福利讓我有勇氣生小孩，主管以及環境安全與健康團隊都會主動關心員工家庭規劃需求，並提供合適的工作安排。」



張姓物流員工的太太也在酷澎物流中心擔任正職員工，在懷孕期間獲主管與職場護理團隊的定期照護與職務調整建議，能安心工作、順利生產。張先生說道：「南部的家人都非常肯定酷澎的福利，我們全家都非常珍惜這樣的工作環境與機會。」



面對超高齡社會挑戰，勞動部協助企業穩定留用並積極進用中高齡及高齡人力，酷澎亦積極響應，設立「銀髮津貼」鼓勵二度就業。除了員工本人年滿60歲可領取津貼，員工及配偶的父母達60歲或70歲也享有補助，協助員工回饋長輩，促進家庭和諧。



從上市公司退休、加入酷澎的翁姓物流員工表示：「鮮少知道有企業願意提供『銀髮津貼』，這讓我感到非常窩心。 酷澎真正對中高齡族群提供了友善的工作環境，現在，我在下班時間也常會和年輕同事一起唱歌、交流。酷澎的友善共融職場，協助我順利展開事業第二春！」翁姓員工說，相較過去較高壓的工作環境，酷澎的班別規劃與交通車安排讓他感到貼心，更能保有時間與體力陪伴家人。

