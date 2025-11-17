響應嘉義建城320+1 「優木良品點亮生活」
(記者廖建智嘉義報導)
由嘉義市政府推動的「優木良品」木產品創新研發暨品牌認證計畫，今年已邁入第四年。(16)日市府於嘉義市有事青年實驗室舉辦成果展，以「優木良品點亮生活」為主軸，林瑞彥副市長代表黃敏惠市長出席頒發認證證書與得獎者，並期盼透過設計、文化與永續的結合，讓嘉義市的城市品牌精神持續發光。展出作品匯聚全台精湛木工藝與創新設計，結合設計與實用性，展現木製品在現代生活中的無限可能。
林瑞彥副市長表示，嘉義市是一座可以「實驗、實踐、實現」的城市，「優木良品」計畫推動至今，已串聯超過100家品牌，從大型企業到創作工坊與個人設計師，四年來共認證222件木製產品，這項計畫不僅是嘉義木都文化的延伸，更是將傳統木業轉化為現代生活美學的實踐。
文化局長謝育哲表示，「優木良品」不只是品牌，更是一場木產業振興、木文化擴散的行動，嘉義市作為臺灣木都，肩負推廣木文化與傳承工藝的使命。本次展覽更展現出當代對木藝的創新想像與在地連結，也象徵嘉義邁向「木都3.0」的新階段。未來將持續整合設計、教育與產業資源，推動更多跨界合作，讓嘉義的木文化從城市延伸到生活每一處角落，成為點亮生活的永續力量。
本次展覽最大亮點之一為「木產品認證」，今年共有59件優秀木產品通過「優木良品」認證，涵蓋家具、生活用品、文具、玩具等多元類型，由32組品牌共同參與，充分展現臺灣木工藝的多樣風貌與匠心價值。每一件作品都體現設計者對自然材料的尊重與創新詮釋，從手感、造型到功能，傳遞出木質生活的溫潤美學。本次新增「評審特別獎」，由路力家器具「飛燕 Fly HIRUNDO」、Umami「溪畔單椅 Yy chair」、微一設計「臺灣候鳥-燕鷗擺飾」、eguchitoys「送子鳥」獲得審查委員一致肯定，獲選為本年度評審特別獎產品，透過木產品點亮你我的生活。
另一亮點為遴選出23件具代表性的創新作品，金獎「格律」獲獎者為劉珈睿，銀獎「荷隅」獲獎者為翁妤瑄，皆來自以家具工藝技術聞名的公東高工家具木工科，學生首度參與優木良品競圖即獲得亮眼成績；銅獎「木語嘉音」獲獎者為鍾立愷，來自微一設計的設計師，透過童趣創意與聲響巧思，獲得本次銅獎獎項；優選獎「阿里山之心」、「行雲」、「在海拔1000公尺的味道」、「米粒1、米粒2」、「+1凳」；佳作「ㄅㄨㄅㄨ面紙盒」、「回嘉─小火車」、「鑾影」、「杉氣山氣」、「來一碗嘉義」、「嘉福小守」、「聲鴞」、「蒸氣煙囪杯子組」、「阿里朝聲(黑膠唱片展示架)」、「調味列車」、「阿里山磁吸名片夾」、「嘉意盤」、「波條椅」、「格嵌」與「森意木光」，共23件獲獎作品，由7所大專院校、高中職與7個設計品牌帶來的精彩創作，從嘉義城市特色、材質應用到造型語彙，充分展現木藝工法與生活設計融合的多元風貌。
2025「優木良品」木產品創新研發暨品牌認證計畫成果展自114年11月15日(六)至12月7日(日)，於嘉義市有事青年實驗室展出，歡迎民眾蒞臨參觀，更多展覽活動訊息請至優木良品臉書粉絲專頁及活動網站查詢。
