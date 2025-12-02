響應國際志工日暖心行動 高市青年局手作點心關懷受助家庭

「青年志工團」手作愛心餅乾贈予南區家扶中心，再遞送至受助家庭。 圖：高雄市青年局/提供

[Newtalk新聞] 響應即將到來的12月5日國際志工日，高雄市政府青年局上週末舉辦「點心志工─幸福傳愛」活動，青年志工團化身學徒，在寒軒國際大飯店西點主廚的指導下親手製作兩款145包愛心餅乾，並於活動後將成品送往南區家扶中心及鳳山區實物銀行，將關懷化為具體行動，為扶助家庭帶來溫暖支持。

青年局長林楷軒表示，「點心志工」是一種結合生活興趣與公益的新型志工服務方式，透過烘焙這項具趣味性的活動，讓青年更容易跨出投入志願服務的第一步，國際上已有以點心、烘焙作為公益媒介的行動案例，透過手作點心傳遞溫暖，不僅讓受助家庭感受到社會支持，也讓志工在愉悅的過程中理解公益的深層價值。

活動過程中，由主廚親自示範備料與烘焙技巧，青年志工們分工合作，並在餅乾創作中融入個人巧思，使現場充滿溫馨氣息，也承載著志工對弱勢家庭的真摯祝福，再由青年局率青年志工團們捐贈至南區家扶中心，家扶中心及實物銀行協助則轉送至受助家庭，不僅帶來節慶幸福感，也象徵社會共同支持弱勢的力量。實物銀行也肯定青年局長期推動關懷行動，使公益服務更貼近在地需求，展現青年投入社會服務的影響力。

青年局指出，「點心志工」是推動「全民一起當志工」的重要環節之一，透過烘焙這項溫暖且具互動性的活動，讓青年在備料、塑形與烘烤的過程中體驗合作精神，也展現青年志工服務社會的正向能量。未來「青年志工團」將持續推出多元志願服務，包括城市活動支援、跨文化交流、社區陪伴與公益手作等，邀請更多16至35歲設籍、就學或就業於高雄市之青年加入，期待以創意與熱情投入城市志願服務量能，讓青年行動力的溫度在城市中持續擴散。

林楷軒(右二)出席「點心志工─幸福傳愛」活動，仔細聆聽寒軒飯店西點主廚講解烘焙技巧。 圖：高雄市青年局/提供

「青年志工團」細心擺放餅乾麵糰，透過實作將愛心化作甜蜜點心。 圖：高雄市青年局/提供