響應國際志工日 南市表揚績優志工暨團隊





每年12月5日為國際志工日，為響應國際志工日的到來，臺南市政府22日舉辦「臺南市114年度績優志工與績優團隊表揚活動」，由副市長趙卿惠頒獎給106位來自不同領域服務年資滿10年且時數已滿2,000小時的績優金質獎志工，並頒獎給4隊績優志工團隊、4組績優家庭志工人員。

社會局長郭乃文表示，今（114）年度優秀的志工團隊包括以助人為樂、長期深耕社福工作的社團法人台灣青年社會服務推展協會祥和志工隊及臺南市永康區西灣社區發展協會志工隊；在文化領域方面，臺南市美術館志工隊以熱忱與專業為城市文化注入活力；而在守護健康的最前線，奇美醫療財團法人奇美醫院志願服務工作隊則以愛心與溫情陪伴病患，守護民眾的福祉。此外，也恭喜榮獲「績優家庭志工獎」的各個家庭，包括來自社會局的許保瑞、羅涼、許碧月、許美華、張進忠、許秋香、林皆慶；文化局的吳貞慧、吳貞萩、吳竺玲；衛生局的向紀寵、田富蓉；以及警察局的石瑞華、莊淑媚。這些家庭以實際行動詮釋將志願服務的精神化為日常生活的一部分，令人由衷敬佩。

廣告 廣告

社會局表示，今年金質獎得主中，有3位高齡81歲的高齡長者志工，分別是來自教育局郭璭菘志工、文化局談蘇美紀志工及衛生局許香津志工，3位高齡長者志工總是服務不落人後，為人樸實善良，熱心又親切，無論各種大小活動都能看見他們忙碌穿梭的身影，是活到老服務到老的最佳長者典範；另臺南市政府財政稅務局的陳秀麗志工累積服務時數達2萬9,002小時，是今年所有金質獎志工中服務時數最多者，秀麗志工表示，能夠投入志工工作，貢獻自己的一份力量，是一件讓人由衷開心的事。這份成就感與喜悅，也是她持續投入志工服務的最大動力。

此外，除106名金質獎志工現場接受表揚外，另有190名服務滿6年，達1,200小時以上銀質獎、373名服務滿3年，達600小時以上銅質獎等志工亦獲獎勵，社會局將另請各志工運用單位代頒獎狀。

更多新聞推薦

● 東北季風今晚南下 北台轉濕涼