響應國際志工日 教育部推青年志工行動計畫

記者劉昕翊／綜合報導

教育部長期鼓勵全民投入學校教育、社會教育及青年發展等教育業務志願服務，以行動展現公民責任與社會參與精神。為響應每年12月5日國際志工日，教育部青年署推出「獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫」、第3屆青志獎徵件，以及將於12月7日辦理的海外和平志工績優團隊交流分享會等系列活動，盼透過各項青年志工行動及相關教育志願服務措施，展現國人志願服務成果及多元文化價值。

青年署於全臺設有12家青年志工中心，辦理各項培力及主題服務方案，引導青年加入志願服務的行列，也獎勵青年自組志工團隊，運用專長以行動關懷社會，例如，榮獲第2屆青志獎的「島語實驗室」團隊，同時也獲得計畫深耕型服務方案獎助，結合雲林大埤在地小學，舉辦「媽祖行動劇場」兒童陣頭，讓孩童成為文化傳承的主角，也帶領其進行南門街區文史調查、運用臺灣臺語導覽，讓孩童在走讀中認識家鄉。

近年來，也有許多青年志工主動投身海外志願服務。青年署海外志工「臺北醫學大學飛洋國際服務團」，以賦權、在地化、永續為核心，前往柬埔寨暹粒與馬德望省服務，在Health Promoting School計畫中協助量測學童健康數據並進行睡眠、運動、飲食衛教，並在71位校長參加的工作坊分享學童公衛議題與衛教教材，團隊透過持續深化當地教育與公共衛生基礎，深化臺灣志願服務在國際的影響力。

此外，國立臺灣藝術教育館也於今（5）日推出「參與志工行 精采每一日」響應活動，每週日亦舉辦志工說故事；國立臺灣科學教育館則將明日推出「聽故事學母語－講分細人聽个故事」響應活動；教育部強調，歡迎各界一同響應加入成為志工行列。