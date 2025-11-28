響應國際男性健康月 童綜合醫院接軌國際助病友重拾人生
記者張益銘／臺中報導
攝護腺癌被喻為「男人的隱形殺手」，確診癌友人數逐年增加，根據107年至111年癌症登記報告統計，國內攝護腺癌新確診人數逐年遞增，4年新增1.4倍，發生率為臺灣男性10大癌的前3名，顯見攝護腺癌對男性健康威脅與日俱增。
每年11月為國際男性健康倡導月，童綜合醫院、中華民國泌尿腫瘤關懷協會昨（28）日攜手召開「轉移性攝護腺癌 邁向精準治療」記者會，希望提高男性的健康意識，應接受PSA篩檢、留意身體異常徵兆；另公布童綜合醫院在攝護腺癌診斷與治療領域的卓越成果。
童綜合醫院總院長童敏哲表示，該院於2017年9月成立「泌尿腫瘤中心」，致力於爭取國內外新藥、新醫療技術等臨床試驗，並積極推廣攝護腺癌篩檢，建立泌尿癌登資料庫，歷經多年耕耘，建立跨部科團隊合作，心理諮商師、營養師、社工則提供專業協助，目前已是中部地區最受民眾信賴的癌症中心，於2024年收治近9,000名攝護腺癌病友，人數位居全國區域醫院之冠，甚至遠多於多家醫學中心。
「對於晚期攝護腺癌患者來說，不管接受化療、荷爾蒙療法、標靶藥物，幾年後都會深陷抗藥性困境。」中華民國泌尿腫瘤關懷協會理事長、童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉表示，以荷爾蒙療法為例，平均約可撐上3年，如果一二代藥物合併使用，可能再加上1年，但仍得面對復發、轉移的殘酷事實。
歐宴泉表示，精準放射標靶治療問世後，開啟了轉移性去勢抗性攝護腺癌患者的一線生機，研究顯示，轉移性去勢抗性攝護腺病友接受精準放射標靶治療後，疾病惡化風險降6成、整體死亡風險降低近4成，且有將近5成的患者其PSA指數能下降超過一半，再者，亦能有效緩解疼痛、減少骨骼相關併發症，大幅改善生活品質。
在臺灣，高達3成攝護腺癌患者確診已是晚期，治療難度增加，如何早期發現治療為當務之急，歐宴泉院長表示，早期攝護腺癌患者的五年存活率超過九成，呼籲50歲以上男性務必接受一次PSA檢測，希望國健署能夠比照歐美國家，儘速將此血液篩檢列入公費成人癌篩項目。
深知攝護腺癌篩檢的重要性，童綜合醫院自2019年起於院內及社區舉辦免費PSA篩檢活動，癌症預防成果顯著。歐宴泉表示，PSA篩檢公益活動廣受台中市民支持，每年約有3、4千名男性報名參與，透過抽血，瞭解自身是否為攝護腺癌高風險族群。調查發現，約有一成多受檢者PSA指數異常，接受進一步肛門指診、切片檢查，平均每年可發現1、20名攝護腺癌症患者，這項PSA篩檢公益活動邁入第7年，今年活動名稱為「3分鐘護一家、爸爸健康一童罩」攝護腺免費篩檢，童敏哲呼籲，中部地區中老年男性踴躍報名參加，即使不幸確診罹癌，只要早期發現，早期治療，均有不錯治療效果。
每年11月為國際男性健康倡導月，童綜合醫院、中華民國泌尿腫瘤關懷協會昨（28）日攜手召開「轉移性攝護腺癌 邁向精準治療」記者會。（記者張益銘攝）
