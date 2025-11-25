響應國際終止婦女受暴日 蘭馨交流協會踩街宣導

國際蘭馨交流協會中華民國總會響應「1125國際終止婦女受暴日」及12月2日「國際廢除奴隸制日」，昨（廿五）日舉辦「1125終止家庭暴力與制止人口販賣」踩街遊行宣導活動。全國45個分會蘭馨會員及響應的市民朋友，創會總監蔡鈴蘭更率領超過500人會員沿街高喊宣導「反家暴、反人口販運」，象徵民間力量全面啟動、共同對暴力說不。

社會局副局長林資芮代表市長盧秀燕出席，感謝國際蘭馨交流協會每年11月25日響應「國際消除婦女受暴日」，透過全台串聯與街頭倡議，深化「女人幫助女人」的核心理念，影響更多人參與反暴力行動。盧市長身為六都唯一的女性市長，特別關注性別平權與性別暴力防治，台中市參加行政院性平考核連續兩屆獲得優等，成果獲得中央肯定，未來仍會持續努力，守護婦幼安全，讓女力被看見。

國際蘭馨交流協會創會總監蔡鈴蘭表示，國際蘭馨交流協會是聯合國公認的INGO非政府組織，多年來深入社區協助弱勢婦女與女孩，全台與國際多處響應「蘭馨串連、守護家園」參與會員一年比一年踴躍，意義非凡。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心表示，11月22日市府剛舉辦「防暴讚讚~站站防暴2.0性別暴力社區初級預防聯合成果展」，展現台中市防暴團隊在社區扎根與跨網絡合作的成果；113年參與衛生福利部第1屆「紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」共有4個社區通過認證，為全國認證最多縣市，藉由公私合力辦理系列反暴力宣導活動，讓台中充滿防暴力量。