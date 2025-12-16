響應國際身障日 苗縣府首創表揚模範身障服務家庭
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府今(16)日舉辦「閃耀生命．共融無礙」國際身障日表揚活動，今年新增全台首創的「模範身障服務家庭」獎項；受表揚者最高齡是銅鑼鄉75歲的「家庭照顧者楷模」曾定隆，他不只長期照顧智能障礙者的長子與長孫，更積極推動心智障礙者權益與服務；另梁鎮村及吳麗琴夫妻檔，投入身障領域當志工31年，無怨無悔的付出。縣長鍾東錦逐一頒發獎座與獎勵金給得獎者，肯定他們努力耕耘、發光發熱的生命經驗。
苗縣府社會處指出，每年12月3日是聯合國訂定的「國際身心障礙者日」，目的是希望大家都能關心生活周遭的身障朋友們，且政府要擔負起照顧身障朋友們的重要角色，有效提升身障朋友們的權益。
苗縣府今天表揚傑出身障人士、家庭照顧者楷模、績優身心障礙福利服務專業人員、大小復康巴士交送為民服務獎、績優身心障礙社團，共有46組受表揚者及單位，今年度不僅提高獎勵金，更新增全台首創的「模範身障服務家庭」獎項。
除表揚曾定隆外，還表揚最年輕的是「傑出身障人士」27歲黃靖騰，積極爭取心智障礙者權益；更在2016年榮獲總統教育獎大專組殊榮。今年度新增獎項的模範身障服務家庭，分別有梁鎮村及吳麗琴夫妻檔、林素珠及汪以凡母子檔，以及林明聰、林式文兄弟檔獲此殊榮；其中梁鎮村及吳麗琴夫妻投入身障服務志工31年，許多脊髓損傷者都受過兩夫妻的照顧，更帶領家中子女一起投入公益，大女兒還擔任視覺障礙者的引導員。
此外，養茶三味理事長陳美玉偕同兒子徐丞璽捐贈價值115萬元的復康巴士，讓身障者在苗栗能享有輕鬆就醫、社會參與等便捷的服務與權利。
更多自由時報報導
溪州芭樂農「逆境求生」！47歲爸、29歲媽連生6寶 被封最強夫妻
大逆轉！ 家樂福青海店不會關門持續24小時營業
逆轉！高虹安涉詐領助理費 高院改判貪污無罪、僅登載不實判6月
台灣黑豬產業黯淡！北部豬場採購縮手 屏東六堆豬崽恐「去了了」
其他人也在看
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 91
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 87
都涉詐助理費！高虹安無罪、自己蹲苦牢 童仲彥：關就關了沒事
前台北市議員童仲彥，因詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄後、2025年假釋期滿。而新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月，二審改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。看到高虹安的判決，童仲彥表示恭喜，並強調「阿童關就關了，沒事！」三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前 ・ 7
高雄偵查佐帶妻小用餐後 遭4人拖走圍毆｜#鏡新聞
在高雄鳳山，一家餐廳傳出有員工圍毆員警，事發在12/11晚間九點多，原本一名少年隊偵查佐帶家人去餐廳吃飯，但最後離開餐廳時，卻被四人帶去角落圍毆，打得鼻青臉腫，但記者求證餐廳老闆卻表示與餐廳無關，而是這名員警與二樓桌遊店有糾紛，現在警方也已經將打警察的四位員工，移送偵辦！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 28
10月大女嬰死後血髮驗出多種毒品 因長期陪母酒店上班吸毒煙
台南1名陳姓酒店女公關於2024年5月生下女嬰後，到今年3月女嬰死亡，她常帶女兒到酒店一起上班，陳女在包廂陪酒、酒客吸毒時，女嬰也聞二手毒煙，直到女嬰嗆奶、吸入性肺炎死亡。檢方解剖女嬰血液、毛髮驗出多種毒品成分，陳女坦承犯行，台南地檢署依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴陳女。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 12
快訊／高虹安貪污無罪恐再翻！高檢署表態：研議上訴
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審出現重大逆轉。台灣高等法院今（16）日改判高虹安僅構成公務員登載不實罪，判刑6個月、...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 353
54歲護理師趕上班出車禍 意外魂斷淡金公路｜#鏡新聞
新北市淡水今天(12/15)上午發生一起死亡車禍。一名機車騎士在淡金路外側車道準備右轉路邊，不料與後方同向的54歲吳姓女騎士發生碰撞。導致女騎士遭到撞飛，頭部嚴重受創，送醫後仍宣告不治，事後警方發現，死者的身分是新光醫院的護理師，可能是要去上班時，發生不幸意外。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 5
高虹安貪污重罪二審遭撤銷！民眾黨回應了
[NOWnews今日新聞]新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審以《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4個月，今（16）日二審改用《刑法》的「使公務員登載不實罪」判刑6個月，可易...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 6
高虹安涉詐助理費二審今宣判！她曝若「這樣判」：民眾黨新竹政治死刑
停職中的新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院依《貪汙治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得；全案上訴二審後，日前辯論終結，今（16）日上午10點高院將進行宣判。政治評論員吳靜怡說，如果二審宣判維持貪污認定，這就不只是高虹安個人的悲劇，也是民眾黨在新竹的「政治死刑」！三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 36
王祖藍好友在「香港大火死去」 從失聯到找到遺體「心痛至極」
香港著名藝人王祖藍近日在出席一場公開活動時，親口證實了一則令人悲痛的消息：他的好友不幸在早前發生於香港大埔宏福苑的五級大火中罹難。王祖藍在鏡頭前坦言，從朋友失聯到最終確認遺體被尋獲，整個過程對他而言是極度煎熬的，讓他感到「心痛至極」，並表示自己心情至今仍非常沉重。鏡報 ・ 4 天前 ・ 4
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、礁溪溫泉燈花季、草莓季、溫泉季、落山風藝術季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前 ・ 發起對話
每人最高10萬元！勞保紓困貸款今日開跑 申請方式、資格一次看
為協助勞工度過農曆年前經濟困難，勞動部日前公告 115年勞工保險被保險人紓困貸款，自今（15）日起開始辦理，至115年1月2日止受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前 ・ 41
逃兵的人最大？屏東男加入詐團被逮 怒嗆「被判30幾年不差這一條」
屏東陳姓男子於2024年4月間服役，並擔任陸軍機械化第三三三旅二兵，同年7月離營未歸，逃兵期間除了四處住旅館、摩鐵外，甚至加入詐騙集團洗錢維生，最後同年8月遭到警方查獲，他甚至怒嗆「我都已經被判30幾年了，我沒差啊」，最後遭法院判處3個月徒刑，可易科罰金。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
2男北市超跑巷「狂砸酒瓶」！碎玻璃布滿車道 網轟：自以為很帥
一名網友在社群平台Threads上分享，清晨的松壽路20巷人群較為稀少，突有2名男子疑似酒後行為脫序，撿起地面散落的玻璃酒瓶，朝馬路輪流丟擲，其中1人還嘻笑拿起手機錄影。現場不斷傳出玻璃破裂聲，還能聽見一旁外籍人士以英文驚訝詢問：「為何沒有人阻止？」影片曝光後，引發...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5
仁愛路女工人「電梯開口」21樓直墜1樓慘死…勞檢處勒令停工並重罰
台北市大安區仁愛路三段一處新建工程工地，於13日上午發生重大工安意外。一名吳姓女電梯操作員（66歲），疑似在21樓操作施工電梯時，不慎從電梯與樓板間的開口墜落至1樓地面，當場全身多處骨折，明顯死亡。台北市勞動檢查處於14日完成調查，認定該工地違反營造安全衛生規定，已勒令該工地立即停工，並將處以最高30萬元罰鍰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
黃國昌涉貪破口? 台派金主認匯1千萬到凱思國際
政治中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌涉貪遭檢調偵辦，案情出現破口！周刊報導，一名傳產金主向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元到凱思國際，之後馬上轉注資民報，坐實了黃國昌就是凱思跟民報的實際掌控者！而其中一名匯款成立凱思的就是他的姻親，也是貼身助理賴以強。黃國昌到北院聲援柯文哲，但自己也是官司纏身，他涉貪案有新進展，周刊報導，一位本土派傳產老董供稱，黃國昌以周轉為名，向他借1000萬，他在2022年把錢匯入凱思帳戶，凱思隨即轉給民報，都是黃國昌的意思，檢調依此認定，黃國昌實質主導凱思。民眾黨主席黃國昌：「北檢偵查亂公開，然後洩露片面扭曲的訊息給鏡周刊，開始編故事，這兩個哼哈二將配合民進黨。」立院民進黨團幹事長鍾佳濱：「新聞媒體基於調查真相，可以提出他們手中有的證據，公眾人物如果覺得這所言非實，那當然也有相關的司法救濟途徑。」周刊爆料有金主坦承匯款千萬給黃國昌。（圖／民視新聞）周刊還爆料，凱思國際一開始成立的資金，來自李麗娟和黃國昌的賴姓姻親，合計匯款100萬，而這位賴姓姻親就是黃國昌小姨子高翬的表弟賴以強，從黃國昌在中研院就一路跟著他到時代力量，擔任他的貼身助理，被解讀是夫人派，更坐實他就是黃國昌的金流防火牆，用來掩人耳目。黃國昌與助理賴以強。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「動用國家機器要追殺，衝著我一個人來就好了，不要揮舞國家機器檢調大刀，對我身邊的人去恫嚇。」律師黃帝穎：「一旦鞏固黃國昌是實質負責人的話，黃國昌將難脫兩大法律責任，第一個部分是台亞案的，200萬元進入凱思國際，將是不違背職務收賄罪，處七年以上有期徒刑，另外一個部分是黃國昌，如果實質負責凱思國際，那指揮狗仔進行政治跟拍，本質上並不受新聞自由的保障。」凱思國際涉及各方資金，現在防火牆被破解，跟黃國昌的關係，也將攤在陽光下。原文出處：黃國昌涉貪破口? 台派金主認匯1千萬到凱思國際 更多民視新聞報導國際關注！《財劃法》、停砍年金引朝野對立 路透社撰文報導中國向聯合國安理會告狀「台灣有事」慘遭嗆爆 外交部發聲了高虹安二審撤銷貪污罪 高院判決理由全說了民視影音 ・ 3 小時前 ・ 1
高虹安貪污罪撤銷！民眾黨最美發言人火速貼合照：安然無恙，雨過天晴
停職中的新竹市長高虹安因立委任內涉嫌詐領助理費及加班費，一審遭判有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。高等法院今（16）日上午宣布二審判決，依公務員登載不實判刑6月，貪污罪撤銷。高虹安回應，將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位；有民眾黨最美發言人之稱的徐千晴則直呼，安然無恙、雨過天晴，市長一路以來辛苦了。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
京華城案一審今開辯！檢方先攻 庭訊全程錄影、柯文哲等9被告到庭
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導台北地院今（15）日起審理前台北市長柯文哲等人涉入的京華城等案件，正式進入言詞辯論階段，預計為期8個工作天。今傳喚前台北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
勾結外國勢力等3罪名全數成立！香港法官指黎智英為幕後主腦
綜合外媒報導，案件經過156天審訊後，由3名《香港國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰考慮近2個半月，最終裁定黎智英為涉案3項罪行的幕後主腦。3間公司亦因各自涉及的串謀刊印及發布煽動刊物，以及串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，一併被判罪成。案件押後至明年1...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
又是酒駕！賓士男爛醉撞垃圾車 女清潔員慘遭夾死
（記者許皓庭／台南報導）台南市安平區今（16）日上午發生一起奪命車禍。一名 48 歲鄭姓男子駕駛白色賓士車行經 […]引新聞 ・ 1 小時前 ・ 2