響應地球日 竹市推源頭減量

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新竹市政府響應422世界地球日，啟動「地球日系列活動」，自4月起陸續推出海洋風收站、農藥空瓶與提神飲料玻璃瓶回收，以及免廢市集等，透過豐富多樣化體驗提升市民環保意識並付諸行動，落實聯合國永續發展目標SDGs11永續城市，為未來注入環境永續力量。

市府指出，透過科技創新與數位集點，能讓市民在參與環境保護同時，更直觀累積綠色貢獻。今年地球日系列活動強調個人行動的重要力量，鼓勵市民從日常舉手之勞做起，共同推動節能減碳，做好源頭減量及資源回收，實踐宜居永續的城市願景。

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環保局說明，「海洋風收站」已於4月9日在新竹區漁會開站，特別新增「行動電源」回收品項，同時回收「紙、鐵、鋁、塑膠、玻璃、乾電池、高壓容器」等7大類資源物，累積點數可兌換禮券。此外持續推動「廢棄漁網換現金」，收購價最高每公斤達30元，透過轉化海廢為再生產品，守護海洋生態。

環保局指出，農藥空瓶與提神飲料玻璃瓶回收行動於4月15日起跑，農民遵循「三沖三洗」標準程序回收空瓶，即可透過手機APP累積點數兌換衛生紙或商品卡等。環保局提醒，落實瓶罐妥善回收不僅能具體實踐責任消費與生產，更是守護鄉土的實際行動。

環保局提到，深受市民喜愛的「免廢市集」第2場將於4月18日在大湳雅公園登場，透過「避免產生廢棄物、免費分享」的環保行動，邀請市民一起加入友善地球行列。此次主題為「寶貝篇」，鼓勵家長分享閒置的母嬰用品與玩具，讓舊物延續價值，共創環保好生活。