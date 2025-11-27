響應外交部「榮邦計畫」企業邀史瓦帝尼議長參訪 拓展國民外交

里仁植萃保養、有機農產品、生鮮食品、有機棉等商品貨櫃，透過里仁的解說，史國代表團認識里仁對台灣有機農業與消費安全把關的精神。（圖／里仁公司）

里仁公司今（2025）年響應外交部長林佳龍推動的「榮邦計畫」，受邀隨跨領域產業代表團前往我國在非洲締結57年堅實情誼的友邦史瓦帝尼，實地考察並交流產銷消互助合作支持有機農業的推動經驗，而26日時，史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札（Hon. Jabulani Clement Mabuza）也率領官員團，蒞臨里仁門市參訪，象徵深化雙邊經貿往來與民間交流的新契機。

里仁公司副總經理韓敬白表示，里仁長期以通路角色秉持「誠信互助」核心價值，串聯有機農友、廠商與消費者，支持本土有機及友善農產並推動永續生活，其誠信經營與價值導向的共好策略，不僅為台灣有機產業建立永續發展的參考價值，也促成許多跨國的合作經驗。

今年，里仁更赴史瓦帝尼進行跨領域產業實地考察，規劃於2026年3月在全台門市舉辦「史瓦帝尼節」，推廣當地特色產品，如馬魯拉油、蜂蜜、草編、蠟染與手工蠟燭等。期望以實質的經貿與技術交流，提升國際間農業及加工產業的永續動能。

馬布札來訪當天，由韓敬白親自導覽，店內陳列展示的史瓦帝尼特色產品，如馬魯拉油、蜂蜜、草編、蠟染與手工蠟燭等，令來訪的史瓦帝尼王國眾議院議員們備感親切溫暖，紛紛探詢里仁國際經貿交流的經驗，以及市場的潛力。

史國代表團同時品嘗了里仁的鳳梨酥、鳳梨及GABA茶等，對於里仁產品多樣性及加工實力留下深刻的印象，活動最後，由韓敬白代表里仁致贈紀念禮品，象徵雙方友誼的深化與長久。

里仁指出，這次史瓦帝尼王國眾議院參訪團活動順利圓滿，讓里仁誠信、關懷與永續實踐為核心的努力，在國際舞台上更加亮麗耀眼，期許能以具體行動持續強化與邦交國的合作，展現台灣社會企業的國際責任與正向影響力。

