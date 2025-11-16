響應大矽谷！苗栗將設首座縣屬職訓中心 強化產業人才培育

苗栗縣政府將利用舊有國立苗栗農工校地籌設苗栗學生教育及職業訓練中心，規畫將在明年底前啟用。（謝明俊攝）

為響應國發會「桃竹苗大矽谷推動方案」，配合中央提出桃竹苗區域發展的配套規劃，擘劃相關職業訓練場域，苗栗縣政府因應未來產業發展所需及產業升級相關人才，完善職前、在職教育訓練，建置與擴充專業職訓場地，將利用舊有國立苗栗農工校地籌設苗栗學生教育及職業訓練中心，規畫將在明年底前啟用。

苗栗縣政府勞青處積極規畫縣府專有的職訓中心，除了招募在學高職農工學生以外，苗栗縣長鍾東錦特別指示開放給社會青年有意精進職業技能者報名。這個新的縣府職訓中心將利用原有國立苗栗農工遷校後所留校舍，予以整建改裝後，充分活化舊有校舍，再轉化成苗栗縣職訓重鎮。

縣府職訓中心整修工程經費，全由縣府獨立自籌，共需2,267萬元，計畫期程將從115年1月至10月，包括工程設計及施工，估計約需10個月，勞青處長王浩中期望能在明年底前正式啟用。

王浩中介紹，職訓中心的基地原為國立苗栗農工中正路校舍舊址，北側臨接私有巷道及社區、南側臨接水質淨化場、東側為田寮圳、西側鄰接苗栗市全民運動館。建物為前身為苗栗農工樂群堂（鑄造工場），基地南側107年間規劃設置田寮圳水質淨化場，1樓原作為淨水場解說教室，周邊空地目前閒置。

職訓中心的基地規模土地總面積約為3,500平方公尺，建築2層樓，總樓地板面積約343平方公尺，規畫用途包括設置苗栗學生教育及職業訓練中心，學科教室、資訊教室，另空地設置職類堆高機檢定場、停車場。

由於建物需要整修，整修工程包括建物修繕部分，屋頂拆除防水、外牆防水、內部裝修，無障礙、機電、空調、給排水及消防設備。以及基地周邊部分，整地排水、衛廁及污水處理、新建跨河橋、檢定場及停車設施。

