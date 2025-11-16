響應大矽谷！苗栗將設首座縣屬職訓中心 強化產業人才培育
為響應國發會「桃竹苗大矽谷推動方案」，配合中央提出桃竹苗區域發展的配套規劃，擘劃相關職業訓練場域，苗栗縣政府因應未來產業發展所需及產業升級相關人才，完善職前、在職教育訓練，建置與擴充專業職訓場地，將利用舊有國立苗栗農工校地籌設苗栗學生教育及職業訓練中心，規畫將在明年底前啟用。
苗栗縣政府勞青處積極規畫縣府專有的職訓中心，除了招募在學高職農工學生以外，苗栗縣長鍾東錦特別指示開放給社會青年有意精進職業技能者報名。這個新的縣府職訓中心將利用原有國立苗栗農工遷校後所留校舍，予以整建改裝後，充分活化舊有校舍，再轉化成苗栗縣職訓重鎮。
縣府職訓中心整修工程經費，全由縣府獨立自籌，共需2,267萬元，計畫期程將從115年1月至10月，包括工程設計及施工，估計約需10個月，勞青處長王浩中期望能在明年底前正式啟用。
王浩中介紹，職訓中心的基地原為國立苗栗農工中正路校舍舊址，北側臨接私有巷道及社區、南側臨接水質淨化場、東側為田寮圳、西側鄰接苗栗市全民運動館。建物為前身為苗栗農工樂群堂（鑄造工場），基地南側107年間規劃設置田寮圳水質淨化場，1樓原作為淨水場解說教室，周邊空地目前閒置。
職訓中心的基地規模土地總面積約為3,500平方公尺，建築2層樓，總樓地板面積約343平方公尺，規畫用途包括設置苗栗學生教育及職業訓練中心，學科教室、資訊教室，另空地設置職類堆高機檢定場、停車場。
由於建物需要整修，整修工程包括建物修繕部分，屋頂拆除防水、外牆防水、內部裝修，無障礙、機電、空調、給排水及消防設備。以及基地周邊部分，整地排水、衛廁及污水處理、新建跨河橋、檢定場及停車設施。
