響應愛心公益園遊會 永慶房屋暖心相伴弱勢家庭

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

讓弱勢家庭也能溫暖過新年，台北市議員秦慧珠與台北市城市發展交流促進會於日前舉辦「2026寒冬送暖送愛心活動」，匯集各界愛心力量，規劃健康檢查、義剪、美食小吃及互動遊戲等服務攤位，關懷松山區、信義區的弱勢家庭。發揮「社區好鄰居」精神，永慶房屋贊助30頂活動帳篷，也設置攤位活動，為地方注入滿滿的關懷與溫暖。

「寒冬送暖送愛心」公益園遊會每年在台北市政府廣場舉行，規劃多元的攤位內容，有健康檢查、趣味遊戲、美食小吃與義剪活動，現場氣氛熱鬧非凡，讓前來參加民眾開心遊玩，也一起關懷弱勢族群。

除了園遊會活動，現場也發送逾千份的愛心福袋，內容有白米、麵條等民生必需的日常用品，減輕松山區、信義區的弱勢家庭生活負擔，讓他們感受到社會的溫暖。秦慧珠分享，公益園遊會已邁入第14年，長期以來結合地方與民間資源，共同關懷松山、信義區的弱勢家庭，這項活動對他們而言，已成為迎接新年前的重要支持力量。未來也將持續整合更多企業與民眾投入公益活動，讓關懷不間斷，陪伴弱勢家庭安心迎新年。

永慶房屋分享，自2021年開始響應「寒冬送暖送愛心」活動，今年再度贊助帳篷外，並規劃棒球九宮格遊戲，只要民眾闖關成功，就能免費兌換甜滋滋的爆米花，現場吸引許多大小朋友前來挑戰，氣氛超熱鬧。永慶房屋信義區資深店協理謝孟儒表示，看見許多家庭在活動中露出笑容，是永慶房屋持續投入公益的最大動力。感謝主辦單位的邀請，齊心為弱勢家庭帶來一份安心與溫暖，未來會持續發揮企業的影響力，提供物資、人力等資源，為社會帶來正面與熱情的能量，攜手地方打造幸福美滿社區。

