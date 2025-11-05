響應政府普發萬元！北農嚴選推出「小確幸放大術」幸福再升級

【警政時報 張泓笙/臺北報導】因應政府「普發萬元」政策，臺北農產運銷股份有限公司旗下品牌「北農嚴選」昨（4）日宣布啟動「小確幸萬元放大術，幸福再升級！」行銷專案。活動以實質折扣與多重好禮回饋，讓民眾手中的萬元補助發揮更大效益，充分展現品牌精神「饗時刻，購安心」。

北農推出「萬元確幸放大術」。（圖/記者 張泓笙翻攝）

活動自昨(4)日起至12月31日止，北農嚴選同步推出實體門市與電商平台的雙重優惠方案，打造線上線下整合的全方位購物體驗。

在實體門市部分，民眾單筆消費滿888元，即可獲得100元北農嚴選電商購物金。為讓消費者提前感受幸福，11月12日至19日期間，凡憑滿額發票可再兌換一杯美式咖啡，讓小確幸即刻加倍。同時，消費滿500元亦可享優惠價加購指定熱銷商品。

電商平台則推出「電商回饋升級」方案，活動期間內，累積消費滿3,000元即可獲得500元電商購物金；若累積消費達5,000元，更可享全館95折專屬優惠。買越多、享越多，回饋無上限。

北農嚴選表示，此次活動以「雙平台整合、幸福回饋」為主軸，期望透過線上線下同步推動，將政府普發的萬元補助轉化為實質消費效益，讓民眾在選購在地新鮮蔬果與優質商品的同時，感受到北農用心回饋市民的誠意與溫度。

