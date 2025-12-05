響應數位金融 土銀獲頒阻詐創新獎

【記者郭襄陽台北報導】雙大獎肯定！土地銀行於今（114）年12月4日參與「114年度金融資訊系統年會」並榮獲財金資訊股份有限公司(下稱財金公司)頒發「阻詐聯防貢獻獎」及數位金流業務「跨行服務創新獎」，由土地銀行副總經理程佩瑜代表受獎，締造連三年獲獎佳績，展現土地銀行對金融安全與數位化的重視及熱情。



隨著詐騙手法日新月異，我國行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，土地銀行響應國家政策，積極加入金融同業的「鷹眼識詐聯盟」，共同建構異常帳戶分析模型，並參與財金公司建置的「金融阻詐聯防平台－即時照會機制」，透過風險資訊交換與即時通報機制，大幅強化跨機構聯防能量，進一步建立「預防優先、快速攔阻、全程守護」的金融安全守護網。



在金融聯防機制、阻詐工具的雙管齊下，土地銀行近一年已成功阻止近200件詐騙案，避免損失金額超過新臺幣1.6億元，阻詐成果斐然，除了在今年8月獲頒「中檢神說吸金專案」防詐獎項，本次再獲財金公司之「阻詐聯防貢獻獎」肯定。



同時，因應紓困振興需求，土地銀行與財金公司共同推動數位券平台與「TWQR乘車碼」，首發合作部會數位券即為今年8月「客家幣」，而「TWQR乘車碼」現已適用於新北與高雄輕軌、渡輪，高雄與臺中捷運及部分客運，大幅提升民眾用戶消費折抵、行動支付的便利性。



不僅如此，土地銀行今年更整合數位券平台與「TWQR乘車碼」兩項服務至土銀行動銀行App，提高數位服務使用率，進而發揮普惠金融效益，因此第三度獲得財金公司之數位金流業務「跨行服務創新獎」殊榮。



土地銀行長期響應金融監督管理委員會(下稱金管會)「金融科技發展路徑圖2.0」政策目標，建構完善的數位金融服務生態圈，不只成功整合個人金融的單一服務平台、網路投保、線上房貸試算等工具，並同步運用AI人工智慧活化智能客服系統搭配大數據分析，改善客戶流程體驗，持續升級「土銀行動Pay」與各項數位支付工具。同時，土地銀行也鼓勵員工投入專利研發，更連續八年榮登經濟部「本國法人專利申請百大排名」。



經多年耕耘金融服務品質，土地銀行連續七年獲得金管會「金融服務業公平待客原則評核」肯定，以臺灣社會最值得信賴的金融夥伴為長期目標，提供更貼近客戶需求的創新金融服務，透過強化數位競爭力，創造銀行、社會、環境永續共榮的生態圈。2025/12/03



土銀紓困貸款 每人最高新臺幣10萬元

【記者郭襄陽台北報導】為協助勞工朋友度過經濟難關，土地銀行配合勞動部辦理115年度「勞工保險被保險人紓困貸款（即勞保紓困貸款）」，自114年12月15日至115年1月2日開放申請，提供線上（12月15日上午8點起）、臨櫃（12月15日上午9點起）及郵寄方式（以申請期間郵戳為憑），每人最高貸款金額為新臺幣10萬元。



土地銀行指出，勞保紓困貸款期間為3年，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，但必須同時符合三項條件，包括已參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款（或曾借貸已繳清）。



另外，勞保紓困貸款撥款時間為勞動部勞工保險局核准後的7個營業日內，土地銀行也提醒，若勞工朋友及早申請，多數可在農曆年前獲得款項，亦能透過個人手機完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，快速完成申辦手續。



土地銀行自92年以來辦理勞保紓困貸款已邁入第23年，為提供更便利、快速的服務，土地銀行持續強化數位系統功能，114年度勞保紓困貸款案件共104,712件、貸款金額約新臺幣104.58億元，其中超過99％案件為線上申請、自動撥款，充分展現數位化成效，並讓勞工朋友即時獲得貸款資金。



為掌握個人客戶市場，土地銀行不僅在勞保紓困貸款提供最佳服務，亦加碼信用卡、行動支付優惠，以臺灣社會最值得信賴的金融夥伴為長期目標，依循「豐厚、和諧、熱誠、創新」理念，打造永續發展的璀璨未來。2025/12/03















