響應新北好日子愛心大平台 社團歲末捐款挺弱勢兒少

《圖說》不動產代銷經紀商業同業公會理事長陳春諒（中右1）代表捐贈 由地政局長汪禮國（中左1）和社會局副局長許秀能（中左2）代表受贈。〈社會局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市不動產代銷經紀商業同業公會日前於新板希爾頓酒店舉辦「2026聯合尾牙」，席間展現企業回饋社會的溫暖力量，響應新北市政府推動的「好日子愛心大平台」，由公會捐贈新台幣30萬元，並結合佳榮泰廣告公司再加碼10萬元，合計40萬元善款，全數支持「新北市家外安置兒少支持服務計畫」，為需要關懷的孩子送上實質協助。

捐贈儀式中，新北市社會局副局長許秀能與地政局長汪禮國代表市府到場受贈，並代表市長侯友宜回贈感謝牌，感謝不動產代銷公會及企業夥伴長期投入公益、善盡社會責任，讓社會安全網更加穩固。

地政局長汪禮國表示，不動產代銷公會長期扮演新北市都市發展的重要推手，協助推動住宅與城市建設，在專業領域表現亮眼之餘，更能號召同業關懷社會、持續投入公益，令人敬佩，也為企業樹立良好典範。

社會局副局長許秀能則指出，新北市不動產代銷公會長年支持「好日子愛心大平台」，過去曾捐助25萬元協助逆風劇團，陪伴非行少年重返正軌；也捐贈20萬元推動「獨老五福樂活計畫」，關懷獨居長輩生活；並曾資助八里愛心教養院院生張孜維前往日本東京參加帕運，實踐運動平權。此次再度結合佳榮泰廣告公司慷慨解囊，支持「愛無限－新北市家外安置兒少支持服務計畫」，讓孩子們在成長路上知道，社會上有一群成功企業人士默默守護著他們。

許秀能強調，政府資源有限，但民間力量無窮，感謝公會與企業在農曆年節前夕送上這份溫暖厚禮。未來社會局也將持續串聯各界「圓夢英雄」，讓善意形成正向循環，將愛心傳遞到更多需要幫助的角落。

社會局兒童少年福利科長劉情如補充說明，「家外安置兒少支持服務計畫」主要協助因家庭失功能、受虐或失依而需安置於寄養家庭或安置機構的兒少，提供生活照顧、教育支持及心理輔導等全方位服務，期盼在公私協力下，讓孩子們能在安全、穩定的環境中安心成長。

新北市不動產代銷經紀商業同業公會理事長陳春諒表示，公會一路以來秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，除了深耕本業、促進城市發展外，也希望凝聚同業力量，為社會公益盡一份心力。

他指出，每一位孩子都是社會未來的重要希望，特別是遭遇家庭變故、需要更多關懷的兒少，更需要社會共同守護，公會未來也將持續投入資源，與政府攜手照顧弱勢族群。