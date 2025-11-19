響應普發一萬！台北地下街年終感恩慶11/22起開跑 指定日期抽萬元購物金

配合普發一萬，台北地下街自11月22日起連續5週週末（11/22、23、29、30、12/6、7、13、14、20、21），憑當日消費滿2,000元發票即可至八號廣場活動贈獎處（Y12U）參加「滿額完轉拿好禮」天天送出萬元購物金與多項超值好禮，憑當日消費滿1,288元也可兌換MIT環保購物袋，送完為止。

在尋找年終聚會的交換禮品的您快來台北地下街，消費還能體驗手作！憑台北地下街當日單筆消費滿300元發票即可於四號廣場（Y19）現場報名，11月22日乾燥花擴香石DIY，可以挑選喜歡的花材組成小花束，裝點你的擴香石！12月20日聖誕花圈DIY，材料都幫你準備好，發揮巧思裝飾，讓溫暖與幸福生生不息！兩日活動皆為下午2點開始，喜歡體驗手作的好朋友們，千萬別錯過。

歡慶聖誕節！台北地下街暖心療癒再加碼！於12月指定日期（12/6、7、13、14、20、21）憑台北地下街當日消費累積滿指定金額發票，即可於八號廣場活動贈獎處（Y12U）兌換聖誕好禮乙份！消費滿888元即可兌換聖誕開瓶器；滿2,888元可兌換永續天然香氛品牌Blueseeds暖心療癒組合，每人每日限換乙次，恕不累贈。更多即時資訊與活動詳情請關注台北地下街FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/TaipeiCityMall）。

