響應林本堅「留才」說 台大砸6.2億幫千名教授加薪

為留住高等教育人才，台灣大學校長陳文章今天（12/20）在台大校務會議中表示，台大每年投入11億元留才、4億元攬才，全校6成教師、1252人拿到獎勵，今年花6.2億元幫上千名教師加薪，希望提供優渥的環境。

中研院院士林本堅日前受訪建議，政府應調高台灣的大學教授薪資，最好加倍或至少上調一倍以上，才能留下優秀師資。陳文章今天在校務會議提到此事，並表示，除了國際競爭，業界的薪資也較高，學校環境穩定，但也要提高薪資，台大雖然現在沒辦法做到所有教師提高一倍，但透過各項獎勵，約6成教師可加薪。

陳文章舉例，台大今年推動台大講座獎助金等7種彈性薪資方案，包括彈性加給442人、特聘加給217人、額外加給110人，還有新聘特殊優秀人才等，7個方案總計金額已超過6.2億，逾千名台大教師受惠。

另外，陳文章指出，台大也提供教學與服務獎勵，投入2000萬元，總計359人與2個團體獲得。而學碩博士獎學金近年累計投入超過5億元，114學年度博士生獎學金就有4.45億元，補助逾1000人次。博士班與博士後研究員也有獎勵，例如博士生若獲得國科會千里馬計畫，可赴國外執行研究計畫，台大再提供最多6個月補助獎學金、達45萬元；博士後研究員則最多補助1年，費用最多60萬元，以及薪資90萬元。

