響應淨零減碳 交通部將成立替代燃料平台

（中央社記者余曉涵台北18日電）國際海事組織預估明年通過中期減排措施。交通部今天表示，屆時台灣也將接軌國際相關法規，並希望成立替代燃料供應平台，讓台灣港口也能提升替代燃料。

交通部航港局今天舉行「2025年前瞻航運論壇」，以「引領永續、共融與智慧的航運新時代」為主軸，聚焦於淨零永續、無人智慧與人才培育等3大關鍵主軸。

交通部次長林國顯說，全球正處於淨零與數位化的雙軸轉型浪潮中，運輸部門必須加快淨零轉型腳步。

林國顯指出，請航港局、港務公司跟驗船中心在今年底前，把歐洲新能源的產製以及標準化的作業程序用在港口跟輪船上。

交通部航港局長葉協隆說，國際海事組織（IMO）原本預計在今年要通過中期減排措施，但因受到部分產油國家反對，導致沒有如期通過，預計明年將會再度決議，顯示海運收取碳費將是既定方向。

葉協隆指出，國籍航商都對此積極因應，目前3家國籍航商所購置的雙燃料船已經達到90多艘，佔比約1/3左右，而在替代燃料安全標準部分也將會接軌國際進行更新。

葉協隆表示，將成立替代燃料的供應平台，盼讓台灣的港口未來也可以提供替代燃料。

航港局表示，替代燃料的安全標準預計年底將有新規，屆時台灣也會同步跟國際接軌修改相關法令。

根據航港局網站，跨部會的「海運替代燃料工作平台」將共同研商國籍航商使用海運低（零）碳燃料之種類及需求數量，擬訂預期績效指標。

航港局指出，希望透過論壇在淨零永續與無人智慧的雙軸驅動下，配合關鍵人才培育作法，深化產官學研各界的夥伴關係，凸顯海運界跨域合作。（編輯：龍柏安）1141118