響應環保 恆春首批電動公車今上路

屏東客運今起將有10輛全電公車投入恆春、墾丁9條路線。（謝佳潾攝）

為鼓勵客運業者汰換高汙染柴油公車，屏東縣政府除爭取中央補助7000萬元外，又加碼補助750萬元，成功吸引屏東客運響應環保政策，購進10輛全電公車，將於4日投入恆春半島共9條路線，年減碳量相當於種植2萬餘棵樹。

「讓屏東成為綠色運輸的一員！」縣長周春米表示，公共運輸系統朝向淨零減碳邁進是世界趨勢、也是環境需求，所以屏縣府訂定《屏東縣政府鼓勵市區汽車客運業購買電動大客車加碼補助作業要點》，除向交通部申請「電動大客車示範型補助計畫」7000萬元外，還加碼補助750萬元。

此外，屏縣府還協助業者解決頭痛的充電場用地取得問題。周春米說，電動公車推動之初，充電場站的土地使用合法化是一大挑戰，幸在縣府主動跨局處協調下，客運業者得以完成停車場土地變更作業，讓充電樁及相關配電設施能合法設置，確保電動公車電力供應穩定且安全。

在屏縣府規畫並積極推動下，屏東客運響應政策，一次購進10輛全新電動公車，並以觀光重鎮恆春、墾丁地區為行駛點，共9條路線，包括觀光接駁及滿足通學、通勤需求。

屏東客運董事長郭子義指出，每輛電動公車要價約1000萬元，比一般柴油車貴300萬元，但屏縣府有心提出相關補助，所以決定響應環保政策，從恆春半島開始，希望未來可以進一步擴展至全縣，但因低底盤的電動公車車身較長，鄉間小路會較不適合。

郭子義估算，新投入的電動公車每年行駛里程約51.8萬公里，年減碳量可達25.9萬公斤，相當於種植2萬餘棵樹，同時每公里能源成本可降低約5成。