響應總統打造台灣之盾、強化國防韌性 卓揆：軍工業躍經濟新藍海

主計總處預估台灣今年經濟成長率將達7.37％，明年可達3.54％。行政院長卓榮泰昨（19）日表示，政府審慎樂觀看待明年經濟，且賴清德總統積極推動「台灣之盾」，軍工產業鏈可望成為新藍海，若順利，將成為明年經濟的新動能，期待經濟成長率可以更高。

卓榮泰昨日接受本報專訪，暢談財劃法爭議、明年經濟展望、亞洲資產管理中心發展方向、新青安房貸改革、住房政策、對等關稅談判方向等議題。

今年受惠於AI熱潮，台灣出口大爆發，主計總處、多家智庫紛紛上修今年經濟成長率，卓榮泰分析，經濟表現優於預期，主要是AI技術發展快速，持續帶動投資動能；而全球產業鏈正加速重組，特別是在「民主供應鏈」架構下，台灣被普遍看好可扮演更關鍵角色。

依主計總處預估，今年台灣經濟成長率上看7.37%。卓榮泰指出，今年整體經濟表現明顯優於年初預期，第1季、第2季都維持高成長，第3、第4季也沒有轉弱。

至於明年，主計總處預估經濟成長率3.54％，卓榮泰表示，整體而言，明年仍審慎樂觀看待，他提到，值得關注的是，賴總統在日前國安高層會議後，提出「強化國防防衛韌性」的特別預算構想，明確設定三大方向，包括打造台灣之盾、結合高科技與AI的精準防衛與打擊能力，及推動國防與軍工相關產業在地化，這些布局有助於支撐中長期經濟發展。

他強調，軍工產業有望成為台灣過去未曾納入經濟發展想像的新藍海，因國防韌性特別預算除軍備採購外，更重要的是建構本土軍工產業鏈。

隨著全球供應鏈調整、民主供應鏈需求升高，台灣正處於關鍵節點，「上天已經把這個禮物丟下來了，台灣是否可以接住，顯得尤為重要。」

卓榮泰說，特別預算不僅是軍事安全投資，更攸關軍工相關產業能否順利發展，若產業鏈得以啟動，未來將有助於創造新的經濟成長動能，以特別預算第一年投入約1,500多億元，即便初期效益尚未完全顯現，但一旦投入啟動後，長遠來看仍具有高度戰略與經濟價值。

卓榮泰表示，行政院已依總統指示編列特別條例與特別預算並送交立法院審議，只要中央政府總預算與特別預算順利通過，台灣在既有公務預算基礎上，將可再增添一股新的成長動能，對未來發展仍應抱持信心。

根據經濟部先前規劃，國防產業將重點鎖定無人機、航太、船艦、機器狗、衛星等領域，分別投入預算前瞻發展，打造「台灣之盾」。

