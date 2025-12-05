響應聯合國國際志工日 機場公司深化志願服務量能 推出導覽志工新服務

志工為穆斯林國家入境旅客提供指引，展現親切細緻的服務精神。圖：桃園機場公司提供

每年12月5日為聯合國訂定的「國際志工日」，象徵全球共同肯定志工在公共服務與社會發展中的關鍵角色。機場公司秉持相同理念，不但長期推動志工服務，並於今年正式推出「導覽志工」新服務，以實際行動呼應聯合國精神與政府推動志願服務的方向，讓旅客在機場獲得更溫暖、更完整的協助與體驗。

導覽志工透過培訓強化專業度，為導覽服務做好準備。圖：桃園機場公司提供

桃園機場志工服務自民國98年成立，目前有33位志工協助旅客服務、諮詢指引、環境巡查及異常通報等工作，每年累計服務時數超過2萬2,000小時，是協助提升旅客服務品質的重要夥伴。今年11月起推出的「導覽志工」進一步擴大服務範圍，20位接受完整訓練的導覽志工，以親切、生動又專業的方式介紹第三航廈建設亮點、機場設施及運作模式，5周以來已有上百位民眾，在第二航廈南側五樓商場渡過愉快的導覽時光，原來在觀景臺可以看到航空產業的運作，也第一次知道機場營運環環相扣，興建中的第三航廈更是綠建築，希望如此有教育意義的導覽可以持續辦理。

導覽志工在觀景台向民眾介紹航機與空側運作，帶領旅客近距離體驗機場風貌。圖：桃園機場公司提供

機場公司表示，導覽活動採定時、定點、自由參加方式進行，讓參與旅客能以最輕鬆的方式親近航空文化，並提升對第三航廈建設與機場運作的了解。導覽行程還包括觀景臺近距離欣賞飛機起降，讓參與旅客得以全面立體視角理解機場運作，自推出以來頗受好評，展現志工服務新能量。

志工團隊透過航廈實務參訪，深入了解設施與機埸動線，提升導覽與服務表現。圖：桃園機場公司提供

機場公司表示，志願服務不僅是公共服務的一環，更是企業實踐社會責任(ESG)的重要指標，特別是在社會面（S）與治理面（G）上，以志願服務展現對社會關懷、公共價值與永續治理的承諾。

機場公司將志願服務視為企業社會責任的一部分，透過服務型志工與導覽志工投入旅客服務、場域教育、環境維護與文化推廣，使機場不僅是國家門面，也成為具教育性與體驗性的公共場域，以及促進公共參與和社會互動的重要平台。

