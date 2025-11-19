響應聯合國永續發展目標 新北推"區域治理"創東亞第一

社會中心／綜合報導

第30屆「聯合國氣候變遷大會」正在巴西舉行，新北市政府特別以「日日永續、處處有感、安居樂業」為主軸，發布東亞第一個以「區域治理」為概念的「永續發展目標地方自願檢視報告」，也就是「VLR」，把永續的視角，拉回到市民的生活場域，重新詮釋「以人為本」的城市樣貌。

從新店溪、板橋黃石傳統市場，再到河堤公園，主角的足跡，踏遍新北市，將"永續"的理念，落實在每一天的日常生活。新北市長侯友宜表示，所以這一本，裡面大概有53個具體的案例，還有82項的永續指標，我們都已經正在做，甚至有些都已經達成了，所以要謝謝大家的辛苦。為了響應聯合國2030年「永續發展」的目標，新北市政府在2019年，發布第一本「永續發展目標地方自願檢視報告」，也就是「VLR」，成為台灣第一個、全球第十個率先發表的城市。如今，四年過去了，新北市府以「日日永續、處處有感、安居樂業」為主軸，成為東亞第一本以「區域治理」概念撰寫的VLR，藉由53個具體案例，82個新北永續指標，展現「以人為本」的城市樣貌。2025年新北VLR發布會中，更邀請永續夥伴，包括齊柏林基金會、開發公司、溪水巡守隊，一同見證報告成果。

廣告 廣告

響應聯合國2030永續發展目標 新北推「區域治理」創東亞第一

新北市政府創東亞首例，將「區域治理」融入VLR。（圖／民視新聞）

齊柏林基金會執行長萬冠麗表示，願意透過我們的影像，去走入全台灣的每一個角落的時候，那就是綠色旅遊的開始，雖然台灣很小，可是台灣真的很美，而且台灣很多地方，都是非常友善土地的方式，可是我們沒有去洞查到它。新北市長侯友宜說，因為我是在菜市場長大的，我能夠改建我就改建，能夠改造我就改造，它(市場)的環境衛生， 跟人的傳統味道的接觸，都能夠更加的緊密，能夠優化，更重要能夠推動永續。

響應聯合國2030永續發展目標 新北推「區域治理」創東亞第一

新北市政府創東亞首例，將「區域治理」融入VLR。（圖／民視新聞）

新北市政府透過公私部門的合作，讓永續發展從「點」擴及到「線」與「面」，並在2023年與台北、基隆和桃園，共組「基北北桃合作交流平台」，截至2025年8月，已經完成87件合作案，共同打造「跨市一體」的永續生活圈。

原文出處：響應聯合國2030永續發展目標 新北推「區域治理」創東亞第一

更多民視新聞報導

新北耶誕城開了！侯友宜親扮馬戲團長 活動期間、交通方式一次看

新北動保處查核425家寵物業者 重罰違法提醒市民警覺

蘇巧慧表態若當選市長「考慮發現金」 卓冠廷盛讚：殺球得分

