響應聯合國跨宗教和諧週 各界領袖齊聚交流「平安之道」

在紛擾的當代社會，如何找回內心的平安？為響應聯合國「世界跨宗教和諧週」，山達基教會高雄機構近日舉辦「平安是我們的共同信仰」公益講座，該活動打破宗教界線，邀請志工領袖與教育專家，將抽象的信仰轉化為「解決生活問題」的實用工具，為社區注入一股安定的力量。(見圖)

主辦單位今(九)日說明，中華民國志工總會長許惠美於會中感性分享，多年投入公益讓她「多信仰了『不計較』與『不比較』」，強調志願服務是基於愛而非犧牲。里長主席林志田也肯定表示，雖然各界信仰不同，但追求社區「安心」的目標一致，透過良好的服務精神，能引發社會的良性循環。

針對現代人常見的心理與家庭壓力，雲林好生活執行長林芯瑩與親子專家林妙香分別從「危機轉機」與「溝通技巧」切入，林芯瑩引導民眾在壓力下如何培養穩定內在；林妙香則提供具體可行的溝通技術，現場互動熱絡，不少民眾提到，原來平安不只是祈求，更有實際的方法可以達成。

山達基教會秘書長崔斌芬強調，教會創始人L. 羅恩 賀伯特曾強調「事情是有辦法解決的」。透過志願牧師的實用技術，宗教不再只是殿堂上的儀式，而是走入鄰里，協助每個人在日常生活中化解危機。主辦單位希望透過該活動實踐聯合國跨宗教和諧的精神，用行動凝聚社區的安心力量。