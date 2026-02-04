響應聯合國跨宗教和諧 宗博館跨宗教領袖攜手青年朝聖

《圖說》11位宗教領袖分別祝禱祈福。〈宗博館提供〉

【記者葉柏成／新北報導】世界宗教博物館響應聯合國「跨宗教和諧週」（World Interfaith Harmony Week），今〈4〉日在新北市永和區舉辦「和諧同行、青年朝聖之旅」，邀集來自11個不同宗教的領袖與青年代表共同參與，以朝聖行動、祈福儀式與和平宣言，為當前動盪的國際局勢祈願祝福，展現跨宗教、跨世代合作的行動力。

世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師感恩不同宗教領袖與青年世代願意同願同行，透過實際行動為和平發聲，期盼今日播下的和平種子，能在每個人的生命中持續發芽，讓宗教智慧成為推動世界走向和平與共生的力量。

《圖說》世界宗教博物館今日舉辦「和諧同行、青年朝聖之旅」。〈宗博館提供〉

宗博館表示，「跨宗教和諧週」由約旦國王阿布杜拉二世倡議，聯合國於2010年正式通過決議，訂於每年2月第一週舉行，強調不同宗教間的相互理解與合作，是促進世界和平的重要基礎。世界宗教博物館自2001年創館以來，長期致力於跨宗教對話與交流，透過論壇、展覽與藝文活動，為不同信仰搭建理解平台。自2019年起，宗博館持續舉辦跨宗教和諧週系列活動，回應社會對和平與共好的期待。

今年適逢世界宗教博物館成立25周年，活動規模進一步擴大，並攜手天主教會台灣地區主教團宗教交談與合作委員會，將對話形式轉化為具象徵意義的「朝聖旅程」。

《圖說》「和諧同行、青年朝聖之旅」隊伍，從世界宗教博物館朝聖步道啟程。〈宗博館提供〉

活動邀請多位宗教領袖與青年代表，包括天主教台灣地區主教團總主教鍾安住、靈鷲山佛教教團顯月法師與海照法師、中華天帝教總會樞機使者蔡光思、台灣基督正教會神父李亮、耶穌基督後期聖徒教會區域七十員長老王名儒、猶太教拉比譚碩彌（Rabbi Shlomi Tabib）、台灣聖公會牧師王佳琳、中華民國一貫道總會秘書長黃德勝、中華民國道教會常務理事林明輝、中國回教協會喚拜師嚴兆暮，以及印度教奎師那教派代表阿爾梅塔・薇拉西妮（Amrita Vilasini Devi Das）等，實際參與國際和平倡議，也展現台灣宗教自由與多元共融的珍貴價值。

《圖說》青年代表發表「和平宣言」。〈宗博館提供〉

活動當天，約80位參與者沿著世界宗教博物館知名的朝聖步道展開行程，象徵人生與修行的探索之旅。宗教領袖手持祈福蠟燭，引領青年代表以手機手電筒代替傳統祈福燈，展現跨世代的創意與傳承。隊伍依序行經館內各宗教展示區，在不同宗教展櫃前進行祝禱，讚頌聲在展廳中迴盪，傳遞祝福與智慧，也突顯多元信仰中共通的人道精神。

《圖說》參與「和諧同行、青年朝聖之旅」的代表一一在漂流木地球裝置上掛上和平鴿。〈宗博館提供〉

朝聖行程中，與會者共同發表和平宣言，呼籲將和平理念落實於日常生活，從理解與尊重出發，回應全球面臨的衝突與分裂。活動高潮為「和平鴿遙送祈願儀式」，在金色大廳旁的玻璃牆前，參與者跟隨天主教聖嘉祿兄弟會安吉恩神父（Fr. Emanuele Angiola）的福音引導，將象徵祝福的紙鴿掛置於藝術家王偉權創作的漂流木地球裝置上，象徵將和平心願傳遞至世界各地。

儀式最後，在聖方濟《太陽歌》的樂音中，以音聲凝聚善念，形塑跨宗教、跨世代的靈性共鳴。