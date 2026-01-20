響應臺灣橋樑計畫 諾貝爾物理學獎得主Brian Schmidt興大開講
國立中興大學「惠蓀講座」邀請2011年諾貝爾物理學獎得主 Brian P. Schmidt 教授蒞校演講，面對AI快速發展的時代，他也分享對人工智慧的看法時指出，AI的目的在於服務人類，而非取代人類的主導權；他也提醒，若一份工作AI能做得更快、更便宜，確實可能被取代，因此人類更應發展創造力、判斷力與跨域整合能力，讓AI成為協作的幫忙。
Brian P. Schmidt 教授也給年輕世代建議，他表示，學生不一定要追逐外界認為「最好的路」，而是應該花時間認識自己、找到真正喜歡的事物，並全心投入。他強調，若只是去做別人期待、社會要求的事情，卻忽略自身熱情，可能一輩子都活得痛苦；唯有走在自己認同的道路上，才能把事情做到最好，這是他認為送給年輕人最重要的提醒。此外，Schmidt教授揭示，科學的本質就是「可被推翻」，敢認錯、能更正，才是進步的入口。
Brian P. Schmidt 教授因透過觀測「超新星」，證實宇宙正處於加速膨脹狀態，首次揭示「暗能量」在宇宙中的關鍵角色，徹底改寫人類對宇宙起源與命運的理解，並因此榮獲諾貝爾物理學獎。
中興大學詹富智校長表示，邀請諾貝爾獎得主來臺，核心理念在於回應由中央研究院與臺灣大學共同發起的「臺灣橋樑計畫」，期盼打造臺灣與國際學術深度接軌的平台。透過世界級學者走進校園，讓師生能直接對話諾貝爾獎得主，汲取國際前瞻的研究視野與科學精神，進一步深化校園的科研能量與全球連結。
詹富智校長強調，在全球局勢快速變遷的時代，知識與對話顯得格外重要。舉辦這場講座，不僅是分享頂尖科學成果，更希望引導年輕世代理解：真正具有力量的創新，來自於對生命、社會與全球責任的深刻理解。當青年能將世界議題視為自身課題，便更有動力成為跨國合作與永續未來的積極參與者。
