響應衛福部性別暴力防治社區服務方案 南投社區積極投入防暴工作

【記者 謝雅情／南投 報導】我國家庭暴力防治法自87年公布施行至今已逾25年，近年保護案件數持續增加，顯示性別暴力防治工作仍須由社區扎根推動，今年度本縣共計14個受補助社區預計深入125個村里，走訪社區內商家、夜市、廟會、社區關懷據點、幼兒園、安親班及各級學校，透過傳單發送、不定點防暴宣講及互動式宣導活動，提高民眾參與率和觸及率，將防暴意識融入日常生活之中。

為落實「暴力零容忍、社區零死角」之理念，衛生福利部推動「114年度各直轄市、縣（市）紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」，鼓勵地方政府結合社區力量，深化性別暴力初級預防工作。其中，南投市營南社區發展協會長期深耕防暴工作，推動系統性宣導與跨網絡合作，成為縣內重要的防暴領航社區；草屯鎮敦和社區發展協會則積極走入社區第一線，結合居民生活場域與社區活動，深化民眾對性別暴力防治與求助管道的認識，因防暴工作推動具體、成效卓著，獲得中央肯定，通過一朵紫絲帶社區初級預防認證。

115年度共有14個社區及民間單位獲得補助參與性別暴力防治社區服務方案，包含4個領航社區(南投市營南社區發展協會、草屯鎮平林社區發展協會、草屯鎮新厝社區發展協會、竹山鎮延正社區發展協會)、6個宣導社區(草屯鎮敦和社區發展協會、竹山鎮竹山社區發展協會、竹山鎮雲林社區發展協會、國姓鄉國姓社區發展協會、新住民交流協會、埔里鎮慈恩社區發展協會)及4個新進社區(南投縣南投市大內興社區發展協會、草屯鎮山腳社區發展協會、中寮鄉和興社區發展協會、南投縣友善產業推廣協會)，透過不同角色分工宣導，逐步建構完整的社區防暴網絡。縣府未來也將持續推動並擴大實施範圍，邀請更多在地組織共同投入，攜手打造安全、友善、宜居的南投縣。（照片記者 謝雅情翻攝）