響應貨物稅新制 「不必跨境帶貨」! 聯強調降DJI熱銷產品售價 最高降幅14%

聯強國際集團執行長王其勳展示實際運用 DJI Osmo 360。聯強提供



立法院日前三讀通過《貨物稅條例》第 11 條修正案，針對近年普及於家庭的家電與多媒體產品，自今年元月起免徵貨物稅。聯強國際今天表示，旗下多年熱銷的 DJI 系列產品，包括 Osmo Pocket 與多款攝影機，自 1 月 15 日起全面調降售價，最高降幅達 14%，並由聯強與 DJI（大疆創新）原廠共同吸收庫存價差，將政策利多完整回饋給消費者。

聯強指出，過往部分消費者會因價差選擇赴日本等海外市場購買，如今國內售價調整後，已無須再為價格因素而跨境帶貨。同時，本次售價調降亦不影響原有促銷權益。

聯強國際表示，以廣受市場歡迎、兼具輕巧體積與高階功能的 Osmo Pocket 3 手持攝影機為例，此次調整後入手價最低僅 12,390 元起，價格競爭力大幅提升。Osmo Action 5 Pro 標準套裝則從原售價13,290元降成萬元以下。

DJI Osmo Pocket 3 降幅達14%。聯強提供

代理商透露，即使一個月前就知道可能調降貨物稅，但通路仍需備好庫存、不能斷貨，新制上路後，就由品牌方自己吸收成本。

在配合貨物稅新制調整建議售價的同時，聯強也表示，將同步加碼原有優惠活動。自 1 月 15 日起推出多項促銷方案，包括 Osmo 360 全景相機 83 折、Osmo Action 4 運動相機 7,000 元內即可入手，讓消費者以更親民的價格，輕鬆入手高品質、易攜帶的影像紀錄設備。

此外，為滿足消費者對產品實際體驗與售後服務的需求，聯強已於全台多家百貨賣場設置 DJI 授權體驗門市，提供實機操作、專人導購解說及完整售後支援，讓影像創作不僅止於購買產品，而是更完整、安心的使用體驗。

DJI Osmo 360透過OsmoAudio生態系統 免接收器直連兩組DJI麥克風發射器。聯強提供

