響應貨物稅新制！聯強調降DJI售價、最高達14% 優惠品項一次看

記者李鴻典／台北報導

立法院日前三讀通過《貨物稅條例》第11條修正案，對於近年來已深入家庭的家電與多媒體產品，自今年元月起免徵貨物稅。聯強國際宣布多年熱銷產品DJI Osmo Pocket與DJI攝影機等，自1月15日起即刻調降售價，由聯強與DJI(大疆創新)原廠自行吸收庫存價差。

DJI Osmo Pocket 3降幅達14%，12390元起即可入手。

DJI Osmo Action 6最低13290元起即可入手。

廣受消費者喜愛、極輕巧但功能強大的Osmo Pocket 3手持攝影機為例，此次價格降幅度最高達14%，僅12,390元起即可入手，對於以往會特地前往日本帶貨的消費者，無需再為價差而赴海外購買。聯強國際亦強調，本次降價回饋不影響既有促銷權益。

廣告 廣告

DJI Osmo 360優惠期間最低10990元起。

DJI Osmo Action 4優惠期間內7000元即可購買。

在依貨物稅新制調降產品建議售價的同時，原有優惠活動也不因價格調整而縮減。自 1 月 15 日起，聯強推出多項促銷方案，其中 Osmo 360 全景相機促銷83折、Osmo Action 4 運動相機7,000元內即可購買，讓消費者能以更親民的價格，入手方便攜帶又高質量的影像記錄設備。

聯強國際宣布多年熱銷產品DJI Osmo Pocket與DJI攝影機等，自1月15日起即刻調降售價。

台灣大哥大宣布電信獨家開賣極致纖薄 motorola edge 70，厚度僅 5.99mm、重量僅 159g，卻配備 4,800mAh 矽碳電池、強悍康寧玻璃、更經軍用規格防摔測試，輕薄手感與強悍效能兼具，搭配指定資費 5G 月租 1,399 元，專案價現折 2,000 元，舊換新加碼再折 1,000 元，即可 0 元帶走；並隨貨贈價值 2,190 元的 motorola TurboPower 125W Duo 雙埠充電器，數量有限。

台灣大哥大電信獨家開賣極致纖薄motorola edge 70。

motorola edge 70 搭載高通 Snapdragon 7 Gen 4 處理器，搭配 12GB LPDDR5X RAM 與高效能的 UFS 3.1 儲存空間，確保操作流暢無阻；加上 6.7 吋 Super HD Pantone 認證螢幕，擁有高達 4500 nits 的局部峰值亮度，並獲得 SGS 護眼雙認證，以及 Dolby Atmos 雙揚聲器，視聽體驗順暢又出色動人，搭配台灣大多元 5G 指定資費方案，享受沉浸無負擔的娛樂體驗，包含 KKBOX 以及 MyVideo 串流服務 3 個月、YouTube Premium 最高前 4 個月免費，及「GeForce NOW 聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲服務 1 個月鈦金方案的免費遊玩體驗，或最低每月 500 元(原價 850 元)申辦 Netflix、HBO Max 和 MyVideo 三合一的年約方案，亦提供專案用戶影音串流平台 Disney+ 加 HBO Max 雙享組合，每月 320 元(原價 505 元/月)，或 Disney+ 月費 199 元(原價 285 元)、HBO Max 月費 160 元(標準方案原價 220 元；電信折抵 60 元)等多重優惠。

更多三立新聞網報導

台灣大辦5G抽這7國雙人旅遊 遠傳推大雙網加掛「影音絕配」方案

OPPO推萬元價位A6系列 用入門機款挑戰中高階規格？

推動AI眼鏡應用創新 HTC展開VIVE Eagle AI Glasses開發者徵件計畫

聯發科技發表天璣9500s和天璣8500 強大功能搶先看

