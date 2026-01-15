響應貨物稅新制 聯強調降DJI熱銷品售價

【記者柯安聰台北報導】立法院日前三讀通過《貨物稅條例》第11條修正案，對於近年來已深入家庭的家電與多媒體產品，自今年元月起免徵貨物稅。聯強國際（2347）積極響應政府政策，宣布熱銷多年產品DJI Osmo Pocket與DJI攝影機等，自1月15日起即刻調降售價，由聯強與DJI(大疆創新)原廠自行吸收庫存價差，將政策利多完整回饋給消費者。



以廣受消費者喜愛、極輕巧但功能強大的Osmo Pocket 3手持攝影機為例，此次價格降幅最高達14%，僅12390元起即可入手，對於以往會特地前往日本帶貨的消費者，無需再為價差而赴海外購買。







（圖）Osmo Pocket 3 僅12390元起即可入手



聯強國際也強調，在依貨物稅新制調降產品建議售價的同時，原有優惠活動也不因價格調整而縮減，而且，自1月15日起，還加碼推出多項優惠方案，其中Osmo 360全景相機將享有83折的優惠價、Osmo Action 4運動相機7000元內即可購買，讓消費者能以更親民的價格，入手方便攜帶又高品質的影像記錄設備。



為了滿足眾多使用者對新產品體驗需求，聯強於全台多家百貨賣場設置DJI授權體驗門市，提供消費者實機操作、專人講解與售後服務，讓記錄生活不只是購買產品，更是完整的使用體驗。（自立電子報2026/1/15）