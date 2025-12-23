響應賴總統AI新十大建設 中正大學率先籌設矽光子半導體學院

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】因應生成式 AI、高效能運算與全球數位基礎建設快速發展，中正大學於 12 月 23 日舉辦「矽光子半導體學院籌設啟動記者會」，正式對外宣示啟動矽光子半導體學院之籌設規劃，前瞻布局次世代半導體關鍵技術，回應 AI 時代對「低功耗、高頻寬、高速傳輸」的迫切需求。現場冠蓋雲集，逾百位產官學研界代表出席見證中正大學邁向 AI 新時代與次世代半導體的重要時刻。

矽光子為我國推動「AI 新十大建設」的三大核心技術之一，被視為串聯高速通訊、AI 運算與先進封裝的關鍵技術，將深刻影響台灣未來十年的半導體與科技競爭版圖。中正大學此次啟動矽光子半導體學院籌設，象徵學校正式跨入結合光、電、AI、材料與系統整合的核心科技領域，展現高等教育主動回應國家科技政策與產業需求的具體行動。

本次記者會共有64家廠商參與，聚集產官學研共 157位出席，包括教育部、國科會、經濟部、國發會等中央部會代表、嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘與陳冠廷，以及學界、產業界重量級代表與會。臺灣綜合大學系統王汎森總校長與國立中興大學蔡清標副校長特別撥冗出席。此外，SEMI國際半導體產業協會、台灣電子製造設備工業同業公會、工研院，以及聯電、鴻海、廣達電腦、日月光半導體、穩懋半導體、瑞昱半導體、中強光電、弘塑科技、萬潤科技、辛耘企業等數十家矽光子關鍵企業及相關廠商產業代表出席，共同見證中正大學推動矽光子技術研發與高階人才培育的重要里程碑。

中正大學校長蔡少正表示，矽光子已成為不可逆的趨勢，誰能駕馭矽光子，誰就是未來 AI 產業 20 年的主導者。他提到：「賴總統上週五（12/19）在新竹科學園區揭示了重要使命：矽光子是 AI 新十大建設的三大核心技術之一。中正大學響應此號召，針對總統提出在 2040 年前培養 50 萬名 AI 專業人才的目標，我們決定跨出第一步。」他在在記者會中特別感謝蔡易餘、陳冠廷兩位立委以及翁章梁縣長的奔走與促成，讓中正大學更有信心為矽光子國家隊貢獻力量。臺灣綜合大學系統王汎森總校長代表台綜大表達祝賀與支持，「中正大學的矽光子學院籌設，將不只是中正一校的里程碑，更有機會成為台綜大跨校合作的新樞紐，做為一整個跨校協作生態系的起點。」嘉義縣長翁章梁在致詞時更是笑稱，「這是我就任以來現場出席產值最高的一場記者會，應該超過十幾兆，我們期許中正大學矽光子學院儘快完成籌設，能將其深厚的知識與技術能量，灌注到嘉義及整個南台灣的科技產業。」

中正大學矽光子學院籌設的重要推手蔡易餘立委也表達在中正設置矽光子人才培育基地，是嘉義鄉親的洞見和期待:「中正大學具備深厚的能量，足以在矽光子領域進行教育界的資源整合。當我向蔡校長提出這個建議時，校長立刻決定投入資源，目標是讓重要的矽光子技術在嘉義落地生根。」來自民雄選區的陳冠廷立委提到，「這個區域將是一條重要的科技廊道。未來學院不僅是培養技術人才，人才畢業後也會變成產業力的人才、管理人才。」兩位立委將持續聯手促成學院成立，讓產業人才與金流都進駐民雄，讓嘉義大發展。

國發會副主委詹方冠、經濟部產業技術司郭肇中司長致詞時不約而同提到當前矽光子人才需求非常高，現在投入是關鍵時機，中正矽光子學院規劃了完善的短、中、長期目標，將為台灣重要的兩大經濟支柱—半導體與 AI 做出重要貢獻。中正大學指出，強化半導體人才養成與產業需求對接，未來矽光子半導體學院將整合校內電機、通訊、資工、機械、化工、材料及光電物理等跨領域研究能量，鏈結國科會、工研院與產業夥伴，從矽光子元件、封裝製程、系統整合到 AI 應用，建構完整的研發與人才培育體系。學院發展將採分階段穩健推進，初期規劃成立矽光子微學程與推廣教育課程，短期設立矽光子碩士班學位學程，並以五年內完成學院正式成立為目標。

來自工研院洪瑞華技術長、日月光半導體處長林弘毅、鴻海研究院所長郭浩中所長以及聯華電子代表王法權，均喜見全球第一所矽光子學院的成立，這代表半導體產業正從「電」轉移到「光電融合」的關鍵時刻，利用光的高效傳輸特性，來打通 AI 發展的任督二脈。在 AI 浪潮下，從製造、先進封裝到傳輸，都需要大量光電人才，也仰賴讓學生與產業無縫接軌。中正大學表示規劃投入上億元作為學院初期發展經費，串聯台灣綜合大學系統，組成區域聯盟，並積極向教育部、國科會、經濟部及產業界爭取更多計畫支持。

中正大學表示，未來學院將規劃設置於鄰近嘉義科學園區之國有地，作為新校區整體布局的一環，藉由地理位置與產業聚落優勢，深化產學即時互動，加速人才實作與技術驗證。今日矽光子半導體學院的啟動，不僅是校務發展的重要里程碑，也將為嘉義地區高科技產業注入長期動能，成為連結國家科技政策、產業升級與高階人才培育的重要平台。

