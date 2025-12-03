響應身障日 南市府邀請知名身障者分享生命經驗





今（3）日為「國際身心障礙者日」，臺南市政府社會局於臺南市立圖書館新總館舉辦「看見每一種可能



行出自己的路」真人圖書館活動，邀請四位不同障別、不同背景的講者，以真實生命經驗帶領參加者認識他們如何面對限制，活出自己的故事。活動吸引許多身障者家屬、社福人員及一般民眾共同參與，現場氣氛溫馨且深具啟發性。

市長黃偉哲表示，臺南市持續以《身心障礙者權利公約》（CRPD）為核心精神，推動跨局處合作，從交通、教育、勞工、社會福利到公共建設，全面建構對身心障礙者更友善的支持系統。市府除提升無障礙設施，也持續推動就業支持、生活重建及社會參與政策，讓身心障礙者能在各個生活面向獲得實質協助。

活動中特別邀請到知名 YouTuber「椅人」分享他如何在輪椅上開創自己媒體的道路，以幽默方式面對生活不便，並把自身經驗轉化成陪伴與鼓勵他人的力量；同時也邀請三位臺南在地的身心障礙者——林昭坤、郭育廷及陳龍愛，分享他們從就學、就業到生活安排的歷程，談到如何在家人支持、社會資源與自我努力下，一步步找到屬於自己的生活方式。

四位講師的分享貼近生活，讓參與民眾聽得很有感。許多民眾表示，能直接聽到講者分享生活中遇到的困難與調整方法，覺得很實在、也很受鼓舞。透過現場問答互動，民眾更能理解，自立生活不是什麼都要自己撐，而是在需要時懂得求助、善用資源，慢慢找到適合自己的方式生活。

社會局長郭乃文表示，人生其實有三件很重要的事要學習，第一是「支持與自我調適」，懂得找資源、也學會照顧自己；第二是「勇氣」，願意嘗試、願意跨出第一步；第三是「合作」，在生活中與家人、朋友、社會互相扶持。不要只看見障礙，而要看見能力、看見努力與潛力。社會局未來將持續推動各項支持措施，陪伴身心障礙者與其家庭一起前行，讓每個人都有機會走出屬於自己的精彩人生。

