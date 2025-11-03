響應鄭麗文號召 羅智強今曬憑證：捐出書款50萬給國民黨

面對國民黨沉重的財務壓力，黨主席鄭麗文日前提出新募款策略，鼓勵黨員進行小額募款。對此，國民黨立委羅智強隨即響應，宣布要捐出新書出版所得50萬元給黨中央，並喊話大家支持，羅智強今（3）日下午也曬出捐款憑證。

國民黨立委羅智強。（資料照／中天新聞）

鄭麗文在上月21日提到，因為國民黨行情水漲船高，她相信募款會更加順利，尤其自己當選沒幾天，就有不少來自四面八方的朋友表示要加入國民黨，因此她希望小額募款和捐款能積沙成塔，聚少成多。

羅智強則是在隔天宣布，他決定響應鄭麗文的號召，將他參選國民黨主席時出版的新書所得書款50萬元，捐給國民黨。

羅智強在今天下午於臉書曬出捐款憑證，並且發文提到，「說到做到，響應鄭麗文主席小額捐款，捐出書款50萬元給中國國民黨」。

羅智強今日出示捐出捐款憑證。（圖／羅智強臉書）

羅智強表示，上週六，鄭麗文就任中國國民黨主席；今天早上，他請太太幫他，將50萬元書款捐出，兌現他的承諾。「這是一點小小的心意，也是我對國民黨的信念與支持」。

羅智強指出，鄭麗文主席在全代會上的演講，真誠而充滿力量，激勵人心！她向受害黨工獻花的那一幕，更是溫馨動人。

國民黨主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

最後羅智強直言，他相信在鄭主席的帶領下，國民黨一定能團結奮起，打贏2026、2028，實現政黨輪替，重返執政！

