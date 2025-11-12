響應電器節能公益路跑 內湖警宣導交安及防詐意識

MEITU 20251112 114455091

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為響應節能環保並推動公益關懷，「內湖警會講宣導團」與臺北市電器商業同業公會於11月9日參與「電器盃節能公益路跑」活動。警方除維持活動秩序外，並於現場設置交通安全及防詐騙宣導攤位，與跑友及民眾互動，提升安全意識。

本次活動吸引許多親子家庭與運動愛好者參加，警方以趣味問答及闖關遊戲方式加深記憶，宣導「路口慢看停、禮讓行人」及「節能通勤善用大眾運輸」等觀念，提醒民眾行走路口時留意車流，共同營造友善安全的用路環境。

此外，警方也針對近期常見詐騙手法，包括「假投資」、「假網購」、「假檢警」及「交友詐騙」進行提醒，強調「高獲利即高風險」、「不點擊、不回應、不匯款」的防詐守則，並呼籲民眾遇可疑訊息務必撥打165反詐騙專線查證。

內湖分局表示，透過與公益及運動活動結合，可讓交通安全與防詐觀念更貼近生活。警方將持續深入社區、校園及大型活動場域，以多元方式宣導，希望與市民共同建立安全友善的生活環境。