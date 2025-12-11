響應「世界人權日」 高市府教育局人權教育學藝競賽頒獎

高市府教育局十日在小港區桂林國小舉辦一一四年度國民中小學人權教育宣導學生學藝競賽頒獎典禮，以響應每年十二月十日世界人權日；該競賽以「國際青少年人權宣言三十條指標」為主軸進行發想創作，並以海報創作及四格漫畫兩大類別呈現。(見圖)

教育局今(十一)日說明，該競賽今年參與人數相當踴躍且競爭激烈，從全市近三百五十件創作作品中，選出特優及佳作作品共一百二十件；得獎作品將於桂林國小人權藝廊展出外，也會收錄於高雄市人權教育宣導學生學藝競賽網，提供社會大眾能隨時上網欣賞，提升藝術涵養及人權關懷的態度與能力。

教育局辦理人權教育宣導學生學藝競賽暨世界人權日活動已有十一年，目的是希望透過創意競賽歷程，用多元方式落實人權教育，藉由學生對日常生活的人、事、物進行觀察，運用創意與色彩展現人權的普世價值，並激發學生於生活中對人權議題之關懷與行動。

教育局專委許嘉晃特別到場致詞勉勵得獎師生，並表示人權教育學藝競賽今年已是第十一年舉辦，作品內容年年豐富精彩，人權教育潛移默化的影響學生，並透過學生無限的創作潛能深刻展現在作品中。感謝承辦學校桂林國小校長蕭淑美所帶領的行政團隊，長年協助辦理該活動盛事。

桂林國小校長蕭淑美指出，這次桂林國小團隊特別為獲獎學生準備客製化個人拼圖，希望讓學生自己用心創作的畫作，可以像一幅展示品，更可以是益智的拼圖遊戲；此外，學校當天也準備了「作品明信片」，讓獲獎學生可以在自己的作品明信片上寫下祝福，分享給親朋好友，亦可寄回給自己珍藏，是一個難得的體驗！

教育局推動人權教育多年，這次參賽的作品可看出學生多從生活中進行發想，人權的概念已逐漸成為一種生活態度；今年更特別又再創巧思以「世界人權日」為發想，將每一位得獎小小畫家的畫作製做成個人拼圖，透過圖像的展現，將人權的理念深植並萌芽茁壯。