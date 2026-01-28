響應「健康台灣」政策 桃園療養院推動健康運動





衛生福利部桃園療養院積極響應衛生福利部國民健康署推動「健康台灣」政策，鼓勵民眾養成規律運動習慣，為此桃療將健康促進理念融入醫療環境日常活動中，於院內樓梯張貼健康十大生活守則標語，鼓勵同仁及民眾多走樓梯，節能又健康。

桃療健康促進委員會提醒民眾及同仁，規律身體活動有助於預防慢性疾病、促進身心健康，減少肌少症發生，「健走」及「爬樓梯」是一項安全、簡單且適合各年齡層的活動方式。桃療持續秉持「健康從生活做起」的理念，將健走概念導入院內各空間，期望透過視覺化標語提醒，鼓勵大家在安全無虞的情況下，多走樓梯、少搭電梯，讓運動自然融入生活之中，張貼宣導標語內容以簡單易懂、正向鼓勵為原則，傳達「綠色節能、健康地球」、「健康要有、樓梯要走」、「鼓勵蔬食」等健康訊息，提醒同仁及民眾把握生活及工作中時間活動身體，透過環境支持策略，營造友善的健康氛圍，降低運動門檻，每天都能實踐的健康行為。

桃療護理科邱金快主任帶領同仁一起健走。(桃療提供)

桃療護理科主任邱金快表示，醫院不僅是提供醫療服務的場所，更肩負健康促進與疾病預防的重要角色。近年來久坐、缺乏運動已成為影響國人健康的重要因素，期望提升同仁及民眾對自身健康的重視，逐步建立規律運動習慣，未來持續配合國民健康署「健康台灣」政策，推動多元健康促進措施，打造支持身體活動的友善醫療環境。

