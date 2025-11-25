響應「國際終止婦女受暴日」 南市府呼籲大眾共創友善零暴城市





每年11月25日為「國際終止婦女受暴日」，市府社會局今（25）日攜手臺南市國際蘭馨交流協會舉辦全國連線防暴宣導活動，邀請市民朋友共同響應「暴力零容忍」的社會意識。社會局呼籲大眾以支持取代批評與責備，陪伴被害人走過創傷復原的漫漫長路，齊力建構友善性別城市。

「國際終止婦女受暴日」源自1960年多明尼加三姊妹因追求民主而被獨裁政府殺害的事件，象徵女性對暴力與壓迫的勇敢抵抗。市長黃偉哲表示，市府團隊長期積極投入家庭與性別暴力防治工作，並推動初級預防策略，透過輔導與陪伴社區，以創意手法宣導防暴觀念、介紹求助及通報管道，深耕在地防暴網絡，期盼讓臺南成為更美好、宜居且安全的城市。

社會局長郭乃文說明，聯合國於1999年將每年11月25日訂為『國際終止婦女受暴日』，呼籲各國政府與公民社會共同預防並終止對婦女的各種形式暴力，性別暴力防治唯有從日常生活做起，才能有效降低家庭與性別暴力案件的發生與再發生，落實「預防勝於治療」的精神，打造共善共榮的城市環境。

臺南市國際蘭馨交流協會會長洪嘉妘表示，協會秉持「女人支持女人」的理念，長期深入社區協助弱勢婦女與女孩，同時關注社會議題，透過教育的力量付諸行動，翻轉她們的生活與未來。她期盼藉由此次連線活動，向更多市民傳達「暴力零容忍」的理念，讓關懷與尊重成為城市的共同語言。

