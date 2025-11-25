響應「國際終止婦女受暴日」蘭馨交流協會踩街宣導反暴力

國際蘭馨交流協會中華民國總會響應「1125國際終止婦女受暴日」啟動臺灣專區45分會在13區同步，結合各地方政府機關、民間機構、社區團體，25日台中在林皇宮為行動連線主場，由施秉慧總監連線從林皇宫出發沿路踩街宣導「113反暴力」活動，創會總監蔡鈴蘭更率領數百位會員沿路高喊宣導「113一通、關懷馬上通 攜手反暴力 你我不缺席」為主軸，象徵民間力量全面啟動、共同對暴力說不。（見圖）



國際蘭馨創會總監蔡鈴蘭表示，面對性別暴力不能再沉默！希望透過持續的宣導與陪伴，讓每一份傷痛都能被看見、被接住，終結性別暴力不再只是口號，而是全體共同的責任。

立法委員楊瓊瓔也強調，民眾面對暴力與毒品對個人、家庭、社會、職場的暗黑侵蝕時，絕不能旁觀與沉默；唯有不姑息、願關懷、願行動，才能維護每一個人在家庭、社會、職場獲得真正的尊重、平等與自由。