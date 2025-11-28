響應「歐洲台灣文化年」 閃靈、血肉果汁機登芬蘭音樂節

血肉果汁機、恆月三途、閃靈，與芬蘭國民樂團 Korpiklaani、新生代 Lost Society共同在F:F:F音樂節演出。（圖／文總提供）

為響應「2025 歐洲台灣文化年」，由外交部指導、文化總會主辦的「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節，於昨（27日）在芬蘭首都赫爾辛基盛大登場。這場活動不僅是台灣與芬蘭首次以重金屬樂作為文化外交的創舉，更透過音樂、美食，成功搭起台芬友誼橋梁。

活動集結台灣知名金屬樂團：血肉果汁機、恆月三途，以及由駐芬蘭大使林昶佐所屬的閃靈，與芬蘭國民樂團 Korpiklaani、新生代 Lost Society 共同演出，吸引芬蘭政界、各國外交官及當地樂迷熱情參與。閃靈更邀請芬蘭知名小提琴手 Olli Vänskä 驚喜共演〈百萬遍〉、〈皇軍〉，將現場氣氛推向最高潮，完美體現「金屬外交」的震撼力量。

活動前記者會用濃厚「台式精神」發揮極致，負責暖場的DJ Sonia Calico，選用多位熟悉音樂人作品，包含阿爆、李英宏、舞炯恩等，甚至許久不見的陳小雲也在赫爾辛基另類獻聲。台灣隊廚師索艾克則準備薯泥起司蛋餅、番茄紅燒牛肉麵、鹹酥雞、薑汁粉圓豆花等多道台式經典料理，攻佔北歐朋友的味蕾，讓現場芬蘭朋友品嚐後都讚不絕口，讓冷冽的北歐陸地注入一股「台式暖流」。

台灣隊廚師索艾克則準備多道台式經典料理，攻佔北歐朋友的味蕾。（圖／文總提供）

文化總會秘書長李厚慶指出，台芬兩國人民都具有在困難面前不放棄的「韌性（Sisu）」，這是跨越八千公里距離、彼此理解的關鍵。駐芬蘭大使林昶佐也表示，重金屬搖滾作為跨國橋樑，不僅加深友誼，更證明金屬樂能乘載複雜情感與龐大敘事。

外交部部長林佳龍表示，音樂跨越語言，「2025歐洲台灣文化年」透過音樂與歐洲共鳴，已於26個歐洲國家陸續舉辦超過70場台灣藝文活動，這次在北歐冰雪國度芬蘭，由駐芬蘭大使林昶佐，以重金屬音樂劃破夜空寂靜，播下第一顆「台灣文化的北歐種子」，期盼這顆種子隨著音樂之風，在歐洲大陸落地生根，為台灣與歐洲建立更長遠的合作與文化連結。

